FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
prijatna kavica /

Bivši sportski direktor Dinama snimljen u Sarajevu: Slaže strukturu posrnulog velikana

Bivši sportski direktor Dinama snimljen u Sarajevu: Slaže strukturu posrnulog velikana
×
Foto: Hrvoje Jelavic/PIXSELL

Na kavi u centru Sarajeva, osim Marića, viđeni su i predsjednik Skupštine kluba Sanin Mirvić, kao i direktor kluba Haris Slato.

6.5.2026.
18:07
Sportski.net
Hrvoje Jelavic/PIXSELL
VOYO logo
VOYO logo

Nakon završetka epizode u Dinamu, gdje je Marko Marić bio angažiran od ožujka 2024. do veljaće 2025. godine, bivši sportski direktor ponovno je privukao pažnju regionalne javnosti.

Ovoga puta snimljen je u Sarajevu, gdje se, prema pisanju Klix.ba, sve više spominje njegova uloga u reorganizaciji stručnog dijela Željezničara, nakon kao što smo već pisali preuzeo istu poziciju u klubu koju je imao u Dinamu.

Na kavi u centru Sarajeva, osim Marića, viđeni su i predsjednik Skupštine kluba Sanin Mirvić, kao i direktor kluba Haris Slato. Marić bi trebao preuzeti ulogu sportskog direktora, funkciju koju je ranije obnašao bivši bh. reprezentativac Elvir Rahimić.

Sastanku je, prema istim navodima, prisustvovao i bivši igrač Željezničara, a danas nogometni menadžer Hadis Zubanović.

POGLEDAJTE VIDEO: Prvi susret pred FNC 30 završio napetije nego što se očekivalo

Marko MarićželjezničarSportski Direktor
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
VOYO logo
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
VOYO logo
VOYO logo
Regionalni portali
Izdvojeno
Još iz rubrike