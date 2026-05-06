Bivši sportski direktor Dinama snimljen u Sarajevu: Slaže strukturu posrnulog velikana

Nakon završetka epizode u Dinamu, gdje je Marko Marić bio angažiran od ožujka 2024. do veljaće 2025. godine, bivši sportski direktor ponovno je privukao pažnju regionalne javnosti.

Ovoga puta snimljen je u Sarajevu, gdje se, prema pisanju Klix.ba, sve više spominje njegova uloga u reorganizaciji stručnog dijela Željezničara, nakon kao što smo već pisali preuzeo istu poziciju u klubu koju je imao u Dinamu.

Na kavi u centru Sarajeva, osim Marića, viđeni su i predsjednik Skupštine kluba Sanin Mirvić, kao i direktor kluba Haris Slato. Marić bi trebao preuzeti ulogu sportskog direktora, funkciju koju je ranije obnašao bivši bh. reprezentativac Elvir Rahimić.

Sastanku je, prema istim navodima, prisustvovao i bivši igrač Željezničara, a danas nogometni menadžer Hadis Zubanović.

