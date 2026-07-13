Bilićeva era: Rapsodija s Wembleyja, bečka trauma i generacija koja je promijenila sve

Od euforičnih pobjeda koje su bacile Englesku na koljena do jedne od najbolnijih sportskih tragedija u povijesti nacije, prvi mandat Slavena Bilića na klupi Hrvatske bio je poput najuzbudljivijeg rock koncerta. Bio je to vrtlog emocija, razdoblje u kojem je stvorena nova generacija Vatrenih, obnovljen kult reprezentacije i postavljen temelj za sve buduće uspjehe, iako medalja nikada nije stigla. Šest godina, od 2006. do 2012., Bilić je bio više od izbornika. Bio je simbol prkosa, inteligencije i strasti koja je ujedinila zemlju. Sad je ponovno na klupi hrvatske nogometne reprezentacije...

Nakon neuspjeha na Svjetskom prvenstvu u Njemačkoj 2006. i odlaska Zlatka Kranjčara, hrvatski nogomet tražio je novi smjer. Odgovor je pronađen u mladom, elokventnom bivšem reprezentativcu, ikoni Vatrenih iz 1998. i tadašnjem izborniku U-21 reprezentacije. Skeptika je bilo mnogo. Malo tko je vjerovao da mladi trener, bez velikog klupskog iskustva, može preuzeti momčad u kojoj se nazirala smjena generacija i suprotstaviti se nogometnim velesilama. No, Bilić je, zajedno sa svojim stručnim stožerom sastavljenim od suboraca iz Francuske Aljoše Asanovića, Roberta Prosinečkog i Nikole Jurčevića. Imao viziju. Hrabro je u vatru gurnuo mladiće poput Luke Modrića, Vedrana Ćorluke i Eduarda da Silve, dajući im ključnu ulogu uz iskusne vođe poput braće Kovač. Bio je to potez koji će definirati ne samo njegov mandat, nego i cijelo iduće desetljeće hrvatskog nogometa.

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Ples po kiši koji je ušutkao Englesku

Kvalifikacijski ciklus za Europsko prvenstvo 2008. postao je pozornica na kojoj je Bilićeva Hrvatska svijetu pokazala svoje pravo lice. Suparnici u skupini bili su moćna Engleska, Rusija pod vodstvom Guusa Hiddinka i uvijek neugodni Izrael. Predviđale su se najteže kvalifikacije u povijesti, no Hrvatska je odigrala nikad bolje. Ključni trenutak, onaj koji je zacementirao status ove generacije, dogodio se 11. listopada 2006. u Maksimiru. Engleska, puna zvijezda Premier lige, stigla je u Zagreb kao apsolutni favorit. No, Vatreni su odigrali taktički besprijekornu utakmicu i slavili s 2:0. Gol Eduarda da Silve i bizarni autogol Garyja Nevillea, nakon što je lopta preskočila nogu vratara Paula Robinsona na krtičnjaku, postali su simboli te velike pobjede.

Ipak, ono što je uslijedilo godinu dana kasnije, 21. studenog 2007., ušlo je u anale svjetskog nogometa. Hrvatska je već osigurala plasman na Euro, a Engleskoj je na svom novom, velebnom Wembleyju trebao samo bod protiv rasterećenih Hrvata. Cijela nacija, uvjerena u prolaz, pripremala se za slavlje. No, Bilićevi izabranici nisu došli na izlet. Na kišom natopljenom, blatnjavom terenu, koji je podsjećao na kaljužu, odigrali su jednu od najvećih utakmica u povijesti. Već nakon 14 minuta, Hrvatska je vodila 2:0. Prvo je Niko Kranjčar, igrač kojeg je Bilić dan ranije najavio kao strijelca, odapeo s dvadesetak metara. Lopta je nezgodno odskočila ispred vratara Scotta Carsona i prošla mu kroz ruke. Ubrzo nakon toga, Eduardo je povukao kontru, navukao braniče na sebe i genijalno proigrao usamljenog Ivicu Olića, koji je zaobišao Carsona i poslao loptu u praznu mrežu. Wembley je zanijemio.

U drugom poluvremenu, ulaskom Davida Beckhama, Engleska se vratila. Smanjili su iz dvojbenog jedanaesterca, a zatim je Beckham svojom "loptom s očima" pronašao Petera Croucha za izjednačenje. Činilo se da će se "Gordi Albion" ipak provući. Ali Bilićeva Hrvatska nije se predavala. U 77. minuti, Mladen Petrić, koji je ušao s klupe, primio je loptu na 25 metara i ljevicom ispalio projektil koji je završio u donjem kutu Carsonova gola. Bio je to topovski udarac koji je odjeknuo Europom, zapečativši sudbinu Engleske i poslavši izbornika Stevea McClarena, koji je utakmicu promatrao ispod kišobrana, u povijest kao "Wally with the Brolly" (Tupan s kišobranom). Hrvatska je svijetu održala lekciju o ponosu, karakteru i nogometnom umijeću.

Bečka simfonija i tragedija u 122. minuti

Na Europsko prvenstvo u Austriji i Švicarskoj 2008. godine, Hrvatska je stigla puna samopouzdanja i s etiketom "dark horsea". Igra je bila lepršava, moćna i efikasna. Grupnu fazu Vatreni su prošli s maksimalnim učinkom, ostvarivši tri pobjede. Prvo je pala Austrija (1-0), zatim je u Klagenfurtu srušena moćna Njemačka (2-1) u utakmici koja je potvrdila da ova generacija može pobijediti svakoga, da bi na kraju, s rezervnom postavom, bila svladana i Poljska (1-0). Cijela Hrvatska bila je u euforiji, a nogometni svijet divio se Bilićevoj momčadi. Činilo se da je put prema samom vrhu otvoren.

A onda je stigao 20. lipanj 2008. i četvrtfinale protiv Turske na bečkom stadionu Ernst Happel. Bila je to tvrda, taktička bitka, prava šahovska partija u kojoj niti jedna momčad nije htjela previše riskirati. Nakon 90 minuta nije bilo golova. Produžeci su donijeli istu sliku, sve do samog kraja. U 119. minuti, Luka Modrić je centrirao, a Ivan Klasnić glavom poslao loptu u mrežu. Eksplozija slavlja na tribinama, na terenu i u cijeloj Hrvatskoj. Igrači i stručni stožer utrčali su u teren, vjerujući da je polufinale osigurano. Ostala je samo minuta do kraja.

No, ta minuta pretvorila se u vječnost i u jednu od najvećih sportskih tragedija. U posljednjim sekundama sudačke nadoknade, nakon duge lopte turskog vratara Rüştüa Reçbera, Semih Şentürk je u gužvi nekako uspio zahvatiti loptu i poslati je pod prečku Pletikosinog gola. Šok. Nevjerica. Od delirija do potpunog očaja u nekoliko sekundi. Psihološki slomljeni, hrvatski igrači pristupili su izvođenju jedanaesteraca. Luka Modrić i Ivan Rakitić promašili su cijeli gol, a udarac Mladena Petrića obranio je Rüştü. Turska je prošla dalje, a Hrvatska je ispala bez poraza na turniru. Bila je to noć koja, kako je sam Bilić kasnije priznao, "proganja za cijeli život" i bolna rana koja nikada neće u potpunosti zacijeliti.

Oproštaj u 'skupini smrti' i ostavština

Nakon traume iz Beča, reprezentacija se teško oporavljala. Kvalifikacije za Svjetsko prvenstvo 2010. donijele su bolno prizemljenje. Engleska se osvetila za Wembley uvjerljivim pobjedama u Zagrebu (1:4) i Londonu (1-5), a Hrvatska se na kraju nije uspjela plasirati u Južnu Afriku. Ipak, Bilić je ostao na klupi, dobivši povjerenje da vodi momčad u idućem ciklusu. Uspio je konsolidirati redove i odvesti Hrvatsku na Euro 2012. u Poljskoj i Ukrajini.

Ždrijeb ih je smjestio u "skupinu smrti" s dva posljednja svjetska prvaka, Španjolskom i Italijom, te Irskom. Nakon uvjerljive pobjede protiv Irske (3-1) i odličnog remija s Italijom (1-1), odluka je pala u posljednjem kolu protiv Španjolske. Hrvatska je odigrala hrabru utakmicu, imala svoje prilike, ali je na kraju poražena s 0-1 golom u samoj završnici, što je značilo i kraj natjecanja. Bio je to i kraj Bilićevog mandata, jer je već ranije najavio odlazak u moskovski Lokomotiv.

Slaven Bilić napustio je klupu bez medalje, ali s ostavštinom koja nadilazi trofeje. Promovirao je okosnicu momčadi koja će šest godina kasnije igrati finale Svjetskog prvenstva. Vratio je strast i ponos, stvorio prepoznatljiv stil igre i ostvario neke od najupečatljivijih pobjeda. Njegova era bila je obilježena usponima i padovima, velikim slavljima i dubokim razočaranjima, ali prije svega, iskrenom emocijom i nepokolebljivom vjerom u hrvatski nogomet. Bio je izbornik uz kojeg je nacija ponovno počela sanjati velike snove.