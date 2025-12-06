Betis teško nastradao od Barcelone prije dolaska na gostovanje u Zagreb

Nakon sjajne izvedbe nogometaši Barcelone pobijedili su u Sevilli Betis s 5-3 u ogledu 15. kola španjolske La Lige.

Barcelona je time potvrdila prvo mjesto na ljestvici. Opet ima četiri boda više od madridskog Reala, ali Madriđani imaju utakmicu manje. Betis je ostao peti, ali je na vrlo loš način najavio dolazak u Zagreb gdje idućeg četvrtka protiv Dinama igra dvoboj Europske lige.

Utakmica je odlično počela za Betis, već u šestoj minuti Antony je iz blizine pogodio pod gredu za veliko slavlje u Sevilli. No, domaće navijače vrlo brzo je smirio Ferran Torres s dva gola. U 11. je spretno reagirao i pogodio za 1-1, dok je u 13. iz pada, volej udarcem, zabio za 2-1.

Nizali su se potom golovi u domaćoj mreži, a strijelci su bili Bardghji u 31., opet Ferran Torres u 40. i iz jedanaesterca Lamine Yamal u 59. minuti za velikih 5-1 Barcelone. U završnici je Betis uspio ublažiti poraz nakon golova Llorentea i Cucha Hernandeza iz jedanaesterca.

U baskijskom nadmetanju nogometaši Alavesa su s minimalnih 1-0 kao domaćini bili bolji od Real Sociedada. Tvrda utakmica odlučena je u nadoknadi prvog poluvremena. Tada je dosuđen jedanaesterac za domaćina, a gol za tri boda postigao je Boye. Alaves je između ostalih preskočio i subotnjeg suparnika na ljestvici te se trenutačno nalazi na devetom mjestu.

Hrvatski reprezentativac Duje Ćaleta-Car za goste je zaigrao od 56. minute, dok je Luka Sučić ostao kroz cijeli dvoboj na klupi Real Sociedada.

Nogometaši Villarreala učvrstili su se na trećem mjestu ljestvice španjolske La Lige nakon što su u prvom subotnjem ogledu 15. kola na svom stadionu svladali Getafe 2-0. Villarreal ima 35 bodova, odnosno bod manje od Reala i dva manje od vodeće Barcelone.

U subotu je Villarreal poveo u nadoknadi prvog poluvremena kada je mrežu Getafea pogodio Kanađanin Buchanan. U 49. su gosti ostali s igračem manje nakon isključenja Mille, a ovaj je dvoboj zaključen kada je Gruzijac Mikautadze u 64. minuti bio strijelac za 2-0.

U nedjelju će igrati Elche - Girona, Valencia - Sevilla, Espanyol - Rayo Vallecano i Real Madrid - Celta, dok na samom kraju ovog kola u ponedjeljak igraju Osasuna - Levante.

La Liga, 15. kolo:

Betis - Barcelona 3-5 (Antony 6, Llorente 85, Cucho Fernandez 90-11m/Ferran Torres 11, 13, 40, Bardghji 31, Lamine Yamal 59-11m)

Alaves - Real Sociedad 1-0 (Boye 45+4-11m)

Villarreal - Getafe 2-0 (Buchanan 45+5, Mikautadze 64)

Athletic - Atletico Madrid (21 sati)

Petak:

Oviedo - Mallorca 0-0