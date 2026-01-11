FREEMAIL
NOVI PEH /

Bayern zabio osam komada, ali Dalić opet strahuje: Važan reprezentativac se ozlijedio

Bayern zabio osam komada, ali Dalić opet strahuje: Važan reprezentativac se ozlijedio
Foto: Beautiful Sports International, Beautiful Sports Pressphoto Agency/alamy/profimedia

Bayern je poveo već u petoj minuti nakon autogola Kiliana Fischera

11.1.2026.
20:36
HinaSportski.net
Beautiful Sports International, Beautiful Sports Pressphoto Agency/alamy/profimedia
Nogometaši Bayerna pobijedili su Wolfsburg sa čak 8-1 u susretu 16. kola njemačkog prvenstva povećavši prednost pred dortmundskom Borussijom na 11 bodova.

Jedan je to od najtežih poraza "vukova" u povijesti kluba. Rekordni je 1-10 od Werdera u veljači 1956. godine.

Sve o Bundesligi čitajte na portalu Net.hr

Bayern je poveo već u petoj minuti nakon autogola Kiliana Fischera, no Wolfsburg je izjednačio u 13. minuti. Hrvatski veznjak Lovro Majer sjajno je "podvalio" loptu Dženanu Pejčinoviću koji je lijepim udarcem svladao Manuela Neuera.

Wolfsburg se dobro držao pola sata, no u 30. minuti je domaćin drugi put svladao Kamila Grabara. Bila je to odlična akcija Bavaraca, Harry Kane je uposlio Konrada Laimera koji je produžio do Michaela Olisea, a ovaj ubacio do Luisa Diaza koji je pogodio za 2-1.

Stanišić nije odigrao do kraja

Bavarci su sve dvojbe oko pitanja pobjednika razriješili s dva brza gola na otvaranju drugog dijela. Olise je u 50. zabio za 3-1, a tri minute kasnije Moritz Jenz je zabio autogol za 4-1.

Golijadu je nastavio Raphael Guerreiro u 68. minuti, minutu kasnije Kane je zabio šesti, a Olise je u 76. minuti postigao i sedmi gol njemačkg prvaka. Konačnih 8-1 postavio je Leon Goretzka u 88. minuti.

Josip Stanišić je nekoliko minuta prije kraja susreta nezgodno iskrenuo gležanj. Iako je stiskao zube i pokušao izdržati do kraja, u trećoj minuti nadoknade ipak je morao napustiti travnjak pa je Bayern utakmicu završio s desetoricom.

BundesligaBayernWolfsburgJosip Stanišić
