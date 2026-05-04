Bayern otkrio novi dres: Evo kada ga prvi put nose
Riječ je o nastavku dugogodišnje suradnje Bayerna i Adidasa
Bayern je predstavio novi domaći dres, a prve reakcije navijača su vrlo pozitivne. Adidas je još jednom spojio klasičan izgled i moderne detalje.
𝐢𝐜𝐨𝐧𝐢𝐜 𝐫𝐞𝐝 𝐚𝐧𝐝 𝐰𝐡𝐢𝐭𝐞 ❤️🤍— FC Bayern (@FCBayernEN) May 4, 2026
Premijeru će dres imati već u velikom okršaju, u srijedu protiv PSG-a u uzvratu polufinala Lige prvaka na Allianz Areni. Tako će odmah proći “vatreno krštenje” u jednoj od ključnih utakmica sezone.
Riječ je o nastavku dugogodišnje suradnje Bayerna i Adidasa, koja traje još od 60-ih godina, a dodatno je učvršćena i vlasničkim udjelom njemačke kompanije u klubu.
