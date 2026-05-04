Bayern otkrio novi dres: Evo kada ga prvi put nose

Bayern je predstavio novi domaći dres, a prve reakcije navijača su vrlo pozitivne. Adidas je još jednom spojio klasičan izgled i moderne detalje.

Premijeru će dres imati već u velikom okršaju, u srijedu protiv PSG-a u uzvratu polufinala Lige prvaka na Allianz Areni. Tako će odmah proći “vatreno krštenje” u jednoj od ključnih utakmica sezone.

Riječ je o nastavku dugogodišnje suradnje Bayerna i Adidasa, koja traje još od 60-ih godina, a dodatno je učvršćena i vlasničkim udjelom njemačke kompanije u klubu.

