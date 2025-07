Prošlu sezonu proveo je u Dinamu, a sada su mu našli novi klub za posudbu

Bartol Franjić nema mjesta u Wolfsburgu. Prošlu sezonu proveo je u Dinamu i Šahtaru na posudbi, a sljedeće sezone bit će na posudbi u talijanskom drugoligašu Veneziji.

Venezia je prošle sezone ispala u Serie B, a talijanski insajder Lorenzo Lepore tvrdi da Franjić dolazi na posudbu, ali s obvezom kupnje ako Venezia uđe u Serie A. Franjića s Wolfsburgom veže ugovor do 2027. godine. U tri i pol godine u njemačkom klubu upisao je tek šest nastupa i vrijeme uglavnom provodio na posudbama. U Darmstadtu, Šahtaru i Dinamu.

Bartol #Franjic, 𝐓𝐢𝐦𝐞 𝐭𝐨 𝐒𝐢𝐠𝐧 with #Venezia 🔏



A deal is close to being finalized between #Venezia and #Wolfsburg for a loan move with an obligation to buy — triggered if Venezia are promoted to Serie A 🇭🇷



