Allegri potvrdio: Modrića u Milanu neće dočekati jedan od najboljih bekova svijeta

Novi trener talijanskog nogometnog prvoligaša Milana Massimiliano Allegri potvrdio je kako će francuski reprezentativni lijevi bek Theo Hernandez ovog ljeta napustiti klub, a prema talijanskim medijima igrač je u pregovorima sa saudijskim Al-Hilalom.

"Theo Hernandez je odličan igrač, ali donio je odluku i želim mu sve najbolje u budućnosti", kazao je Allegri.

🚨🔵 BREAKING: Theo Hernández to Al Hilal, here we go! Agreement now being sealed after verbal pact made two weeks ago.



AC Milan will receive €25m transfer fee as Theo will sign his contract in the upcoming days.



New left back for Simone Inzaghi. 🇫🇷