Fantastični srpski napadač pred povratkom je u Englesku: Zainteresirana tri velika kluba

Srpska zvijezda i odlični napadač Aleksandar Mitrović pred povratkom je u englesku Premier ligu. Engleski CaughtOffside portal piše da su izvori bliski igraču potvrdili da je Mitrogol na radaru Manchester Uniteda, ali i Tottenhama i Newcastlea.

Mitrović je prije dvije godine napustio Englesku kada ga je Al-Hilal kupio od Fulhama za 52 milijuna eura. Nakon dvije godine na arapskom poluotoku, Mitrović se želi vratiti u englesku i opet biti dio najjače lige svijeta. Ako je vjerovati informacijama iz Engleske, interesa ne nedostaje. Manchester United nije zadovoljan učinkom Rasmusa Højlunda i Joshue Zirkzeea i potreban im je dokazani strijelac.

Tottenhamu treba alternativa Solankeu, a Newcastle bi mogao ostati bez napadača

Newcastle ima puno jače argumente. Mitrović je već igrao za klub sa St. James' parka, a njima bi nasušno trebao napadač ako Isak napusti klub, a sve je izvjesnije da će se to dogoditi. Također, Newcastle je pod istom vlasničkom strukturom kao i Mitrovićev trenutni klub Al-Hilal.

Treći klub koji se spominje je Tottenham. Klub sa sjevera Londona ima Dominica Solankea kao pouzdanog prvog napadača pa bi Mitrović tu bio alternativa nakon što je Richarlison pao u formi.

Mitrović bi bio pojačanje gotovo svakoj momčadi u Premier ligi. Dobro poznaje ligu i već je pokazao da može zabijati kao na taci. Vidjet ćemo hoće li do povratka u Englesku na kraju i doći.

