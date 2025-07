Očekivali smo ga u prvoj postavi Hajduka, ali nije ni putovao s ekipom. Poznat je razlog

Abdoulie Sanyang Bamba bio je standardan na pripremnim utakmicama i očekivalo se da će početi za Hajduk protiv Zire u Azerbajdžanu. Međutim, Bamba nije niti na klupi, odnosno nije niti putovao u Baku.

Ipak, nema razloga za veliku brigu. Dalmatinski portal javlja da Gambijac vuče blažu ozljedu zgloba od pripremne utakmice s Croatijom iz Zmijavaca. "Ozljeda nije teže prirode, no na Poljudu su procijenili kako nema potrebe riskirati pogoršanje te je krilni napadač ostao u Splitu", piše spomenuti izvor.

Na krilima će protiv Zire u Azerbajdžanu početi Roko Brajković i Anthony Kalik, a Bambu bismo mogli vidjeti već u uzvratu na Poljudu.

