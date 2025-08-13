Osijek ima novo pojačanje: Potpisali jednog od većih talenata svoje zemlje

Osijek ima novo pojačanje. Bijelo-plavi su doveli velikog talenta makedonskog nogometa Admira Ljatifija. Ljatifi stiže kao slobodan igrač i potpisuje na tri godine.

Riječ je o 18-godišnjaku koji je vrlo polivalentan i može pokriti sve pozicije iza devetke, i desetku i oba krila. Prošle sezone bio je standardan u klubu Besa Dobri Dol u makedonskoj prvoj ligi i postigao je jedan pogodak. Već neko vrijeme trenira s Osijekovim juniorima, a sada je potpisao seniorski ugovor na tri godine.

Igra za mlade reprezentacije Makedonije i tamo ga smatraju za velikog talenta i nadu, a Sportske novosti pišu da je više klubova bilo zainteresirano za njega te se on odlučio za Osijek.

