Težak sukob Torcide i interventne policije dogodio se sinoć na autocesti A1 kod odmorišta Desinec i njezin epilog (dvoje propucanih, deseci ozlijeđenih), jutros je tema dana u hrvatskim medijima. Dvije osobe ozlijeđene u sinoćnjem masovnom sukobu Torcide i policije hospitalizirane su u Općoj bolnici Karlovac.

Govorilo se o propucanom navijaču, sad je policajac?!

Jedan od njih navodno je zadobio ozljedu u predjelu trupa, a spominje se da ga je projektil okrznuo u predjelu rebara. Drugom ranjenom muškarcu propucano je koljeno...

Mladi policajac E.N. koji je prostrijelnu ranu desne potkoljenice dobio u izgredu navijača Hajduka u subotu u Desincu, dobro se oporavlja na traumatologiji karlovačke Opće bolnice i za sada se ne očekuju komplikacije, doznaje u nedjelju Hina u toj bolnici.

Mlađa osoba

Dežurni kirurg Suad Crnica rekao je da je pacijent s ozljedom noge stigao u subotu u 22.45, da je stabilno i izvan životne opasnosti, te da se "ne očekuju komplikacije, iako su i one moguće”.

"Riječ je o mlađoj osobi koja dobiva sve aktivne mjere liječenja i ne očekujemo da bi oporavak bio kompliciran, jer prostrjelom nije zahvaćena ni kost ni vitalne strukture”, rekao je Crnica i naglasio da će se tek za dan dva moći kvalificirati je li ozljeda 'teška tjelesna' ili samo lakša, za sada je granična.

Riječ je o pacijentu koji je ranu zadobio na autocesti kod odmorišta Desinec u intervenciji izgreda navijača Hajduka koji su se vraćali s derbi utakmice Dinama i Hajduka. Policija je izvijestila da je policija "upotrebom sredstva prisile, uključujući i vatreno oružje, odbijala napad na sebe", te da su ranjena dva napadača i desetak policajaca, te da nitko nije u životnoj opasnosti.

Jedan navijač operiran

Kirurški je unesrećeni policajac obrađen jer je imao prostrijelnu ranu desne potkoljenice. Izvan je životne opasnosti i stanje mu je stabilno, potvrdili su za N1 iz bolnice.

Dvije osobe u sukobu su ukupno propucane, ali i na svu sreću van životne opasnosti, a desetak policajaca u sukobu ozlijeđeno, prema službenom policijskom priopćenju.

Presica o ovom događaju PU Zagrebačke trebala bi se održati danas tijekom dana (14.00 - službeno), javili su nam iz policije iz koje nikakve informacije o sukobu nismo mogli dobiti. Naređeno im je, ili, kako nam je kazao operater u nedjelju ujutro rečeno da ne smiju davati nikakve informacije, te da će svi mediji biti obaviješteni o press konferenciji.

Samoinicijativno zaustavili promet na autocesti prema Karlovcu

Situacija nije bezazlena. Dvije osobe su propucane u sukobu, policijski službenici napadnuti i ozlijeđeni, dosta ljudi je zadobilo ozljede, bile su blokirane u jednom trenutku i sve trake u smjeru Karlovca od strane Torcide, dionica Lučko-Karlovac zatvorena nakon sukoba... Moglo je doći do ozbiljne tragedije. Stotine navijača sudjelovale je u sukobu. Prema procjenama, 1600 navijača organizirano se pratilo.

Eskalacija

No, u jednom trenutku je došlo do obračuna, do kojeg nije trebalo doći. U policijskom izvješću može se vidjeti kako su torcidaši samoinicijativno stali na autoputu kod odmorišta Desinec i tako blokirali sve trake autoceste u smjeru Karlovca.

Što je stajalo i koji je bio razlog te njihove odluke, u ovom trenutku nije poznato. Promet je na toj dionici autoceste bio zatvoren i preusmjeren na alternativne pravce potom, policija je privodila izgrednike nakon sukoba u kojem je sve sijevalo i u kojem se nisu birala sredstva, u stravičnoj noći s upaljenim rotirkama i kasnije mnoštvom policije, sve je izgledalo dramatično.

Policija je, očito, (pre)jako i dosta rigorozno reagirala prema onima koji su u tom trenutku izašli iz svojih vozila (snimka koja je osvanula na društvenim mrežama, na kojoj interventni policajac udara palicom u leđa i nasilno još nogom dok je mladić već bio u vozilu), te je došlo do žestokog sukoba u kojem su navijači zamaskirani, sa svim i svačim, napali interventnu.

Oglušili se na upozorenja i naredbe

"Oglušivši se na njihova upozorenja i naredbe, nekoliko stotina njih napalo tjelesnom snagom i predmetima pogodnim za nanošenje ozljeda, policijske službenike iz više policijskih uprava koji su ih pratili", kako su izvijestili bili sinoć iz zagrebačke policije.

U trenutku sukoba koji se odvijaju u neposrednoj blizini benzinske postaje, veliki je broj navijača koristio i baklje, pa je situacija bila još ozbiljnija i zbog toga. Postojala je, naime, opća ugroza.

Novinarka Telegrama Ana Raić Knažević je na svom You Tube kanalu objavila kratki video trenutka vjerojatno početka sukoba, jer se na videu čuje kako je ekipa koja je još bila kod svojih automobila, počela uzvikivati "ajmooo".

Policijski su službenici radi odbijanja napada na sebe prema više osoba uporabili sredstva prisile, uključujući i vatreno oružje, nakon čega je praćena kolona ponovno stavljena pod nadzor.

HAK je u 8.30 sati izvijestio da je i dalje za sav promet zatvorena dionica autoceste A1 Zagreb-Split-Ploče između čvorova Lučko i Jastrebarsko, u smjeru Dubrovnika, a vozila koja prometuju u smjeru Dubrovnika i Rijeke mogu se na autocestu uključiti na čvoru Jastrebarsko.

Policije nije bilo dovoljno, jer su prenatrpani rasporedom

Doznajemo kako su, prema registracijama policijskih vozila koje su bile tamo, bili policajci iz Splita, Zagreba i Karlovca, ali ih je u tom trenutku bilo premalo. Kako je došlo do propucavanja nije jasno, ali eksaliralo je na najgore. I kad se to stavi u kontekst da policije u dovoljnom broju nije bilo, a frustracija navijača zbog ne ulaska na Maksimir, odnosno ne dopuštanja da unesu megafon, bubnjeve i transparente velika, onda dolazimo do potencijalnog okidača.

No, vrijedi pričekati što će na sve imati kazati iz zagrebačke policije.