Danas od 20 sati Dinamo dočekuje Hajduk na rasprodanom Maksimiru u najisčekivanijoj utakmici 36. i posljednjeg kola Prve HNL. Rezultatski je utakmica nebitna, no pobjedi li Hajduk to znači da mu je titula prvaka promaknula za samo jedan bod. No, Splićani su osigurali drugo mjesto nakon punih deset godina.

Modri na rasprodanome Maksimiru imaju sjajnu podršku svojih navijača, a došli su i Hajdukovi. No, izgleda kako iz protesta neće ući na svoju južnu tribinu.

Prekršili precizne upute

Naime, policija i redarska služba na ulazu na južnu tribinu Torcidi je zabranila unos bilo kakvih transparenata. Na derbi je došlo nešto manje od dvije tisuće Hajdukovih navijača, ali se čini kako oni neće podržati svoj klub, odnosno ući na stadion prenosi Index.

Hajdukovim navijačima su, naime, prije četiri dana poslane precizne upute oko unosa navijačkih rekvizita i transparenata, a Dinamo napominje kako su torcidaši te upute ignorirali pa im je zbog toga unos rekvizita i transparenata zabranjen.

