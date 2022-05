POČETAK STAMPEDA / Zamaskirani i s palicama napali interventnu i bacili im baklju u kombi? Uhićeno 40 osoba, prijeti im 5 godina zatvora

Kriminalističko istraživanje nad njima provodi se zbog sumnje u kazneno djelo izazivanja nereda za što je zakonom zaprijećena zatvorska kazna do tri godine, odnosno, za teži oblik tog djela, do pet godina zatvora. No, nisu isključena niti neka druga, teža kaznena djela