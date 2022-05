U subotu u 21.35 sati na autocesti A1 kod odmorišta Desinec navijači Hajduka napali su policajce koji su ih organizirano pratili s utakmice u Zagrebu. Odbijajući napad policija je uzvratila vatrenim oružjem kojim su ranjena dvojica napadača, a u napadu je ozlijeđeno desetak policajaca.

Iz policije su na press konferenciji u subotu rekli da je ovo bila utakmica visokog rizika, kojoj su oni jako ozbiljno pristupili. Rečeno je da je organizator utakmice jasno naveo pravila ulaska na stadion i unošenja transparenata, no navijači Hajduka su su na to oglušili.

Podsjetimo, navijači Hajduka sinoć su stigli u Zagreb, ali nisu bili na stadionu na posljednjoj utakmici prvenstva između Dinama i Hajduka. Razlog je što im je organizator zabranio unošenje bubnjeva, megafona, pa i transparenata, a oni su odbili ući. Pronađena je i pirotehnika koju je Torcida željela unijeti na stadion.

Dinamo htio spriječiti uvredjive poruke

Na prošlom derbiju Torcida je podigla veliki transparent "Mrzim Dinamo", pa je možda organizator, Dinamo, tako nešto ovog puta želio spriječiti. Policija je sada željela pogledati svaki transparent, a Torcidi to nije bilo prihvatljivo.

Za vrijeme utakmice sve je prošlo mirno, ali nakon toga je krenuo kaos na autocesti, po svemu sudeći Torcidaši su bili revoltirani time što nisu ušli na stadion.

"Kada su došli do Desinca, blokirali su cestu i napali policiju koja se nalazila tamo. Ukupno je bilo 16 kolega policajaca tamo, napadača je bilo na stotine. Napad koji se dogodio izvršen je na agresivan način bocama, kamenjem, aparatima za gašenje požara", rekli su iz policije, dodajući da su policajci izdali upozorenje da se prestane s takvim ponašanjem.

Na presici policije rečeno je kako se može prepostaviti da je neulazak Torcide na stadion bio povod, ali to ne mogu službeno reći. Također, naglasili su kako je Dinamo unaprijed poslao pravila Torcidi, kako će se svaki transparent morati provjeriti, no kako Torcida to nije poštovala. Također, u više navrata policija je na presici kazala kako je odluka o zabrani unosa megafona, bubnjeva i provjeri transparenata na Maksimir odlukla organizatora, odnosno Dinama, a ne njih.

"Navijači Hajduka su htjeli neposredno prije početka utakmice ući s transparentima. Organizator je to odbio, policija je tu u funkciji asistenta, provodi odluke. Ako je to povod, policija ne snosi odgovornost", rečeno je na presici. U jednom trenutku navijači Hajduka su sami izrazili želju da bi krenuli u pravcu Splita.

Kao drugi potencijalni povod spominjalo se to što su navijači dugo bili zatvoreni u svojim kombijima i autobusima te su bili bez vode. No, policija kaže kako je uvijek ista procedura predviđena kod dolazaka i odlazaka navijača - bilo je predviđeno i stajanje, ali Torcida je odjednom zaustavila vozila. Prema svemu sudeći, kažu u policiji, to je bilo planski dogovoreno.

'Napali su na vrlo ružan i nehuman način'

Načelnik Policijske uprave zagrebačke Marko Rašić rekao je na presici a se kod Desinca kolona namjerno zaustavlja te se blokiraju sve tri trake. Navijači nakon zaustavljanja masovno izlaze i pale bengalke.

"Upaljene su ih bacali na policajce na Desnicu. Bacali su rakete u pravcu njih i koristili su sva pogodna sredstva za nanošenje ozljeda. Uništavali su i trgali znakove, njima su napadali policajce. Koristili su aparate za gašenje požara. Na jedan vrlo ružan i nehuman, bahat način su izvršili napad na tih 15 policajaca", izjavio je Rašić.