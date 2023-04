Član Leta 3 Zoran Prodanović Prlja izazvao je brune reakcije navijača Hajduka zbog svoje objave na Twitteru u kojoj se sprdao s juniorima Hajduka, koji su s 5-0 izgubili od AZ Alkmaara . Naime, uz fotografiju fritula Prlja je napisao: "Neka se momci naviknu." No, jedna radio postaja iz Dalmacije zbog izjave o juniorima Hajduka prestaje s emitiranjem grupe Let 3 i time je napravila presedan.

"Sinoć je na svom Twitter profilu Zoran Prodanović, jedan od članova grupe Let 3 objavio sliku na kojoj je pisalo Neka se momci naviknu, i tako uvrijedio sve Hajdukove navijače i sve Hrvate koji su posljednjih par dana podržali Hajdukovu djecu. Isti taj čovjek sa svojom grupom predstavlja Hrvatsku na ovogodišnjem Eurosongu! Iako je napisao da je to njegov osobni stav, isto kao što jedan igrač Hajduka predstavlja cijeli Hajdukov kolektiv tako i navedeni gospodin Prodanović predstavlja grupu Let 3.

Smatramo da je Prodanović uvrijedio djecu kojima je u ovom trenutku podrška najbitnija, jer su hrvatski nogomet predstavili na najbolji mogući način te smo odlučili da se od danas grupa Let 3 neće emitirati na Radio NU.

Svu sreću želimo grupi Let 3 koja predstavlja ujedinjenu Hrvatsku, a ne grupi koja se veseli neuspjehu hrvatske djece", poručila je "Radio NU" redakcija.