Oglasio se suputnik Ivice Kostelića: 'U bolnici su nas tretirali kao kraljeve'

Ivica Kostelić prije nekoliko dana umalo je izgubio život nakon nesreće na moru u Crnoj Gori. Petosatna akcija spašavanja prošla je dobro. Ivica je zahvalio crnogorskim spasiocima, a javio se i Ivičin partner u avanturi, Francuz Mathieu Mayandier.

"Pozdrav svima. Upravo sam se vratio s još jednog sjajnog putovanja u Albaniji gdje smo skijali, letjeli, vozili bicikl i kajak preko planina Prokletija od Crne Gore do Jadranskog mora. Kao što ste mogli čuti, dogodila se mala nezgoda Ivici Kosteliću i meni dok smo završavali našu traverzu i stigli do južnog ušća rijeke Bojane u Jadransko more. Kad smo ušli u more, iznenadilo nas je veliko valovito nevrijeme na zapadu i neka jaka struja koja je Ivicu i mene gurnula u more.

Nakon velike borbe dok smo pokušavali doći do obale shvatili smo da će to biti nemoguće pa smo odlučili zatražiti spas. Zahvaljujući suradnji između hrvatskih i crnogorskih vlasti, helikopter crnogorske vojske poslan je da nas lokalizira, a zatim brod mornarice koji nas je pokupio i prevezao na obalu. Oko 22 sata bili smo na brodu crnogorske mornarice koji nas je dovezao u barsku bolnicu, gdje su nas tretirali kao kraljeve, na brzi pregled. Bili smo umorni i promrzli nakon 4 sata borbe na valovima, ali ništa ozbiljno i sada je sve u redu. Sigurno smo malo pogriješili ulaskom u more i to će nam biti dobra lekcija za dalje.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Jasno smo shvatili da smo trebali biti oprezniji, ali samo ne radeći ništa ne griješite! Želim se zahvaliti svim ljudima koji su sudjelovali u našem spašavanju i bili nam podrška tijekom ove duge noći: Hrvatsko i francusko veleposlanstvo (posebna zahvala hrvatskom veleposlaniku) Vojska i mornarica Crne Gore (Patrolni brod 205)", napisao je Francuz na svom Instagramu.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

POGLEDAJTE VIDEO: Cindrić poziva u Arenu: 'Posebna prigoda za hrvatski rukomet i za sve one koji su itekako zaslužili'

Tekst se nastavlja ispod oglasa