Prelijepa Nizozemka podijelila slike hrane iz Olimpijskog sela

Dokaz da je Italija uistinu "zemlja hrane" su objave sportaša iz Olimpijskog sela. Jutta Leerdam, jedna od najpraćenijih sportašica današnjice i zaručnica Jake Paula, trenutno se natječe za Nizozemsku u klizanju na ledu, a u slobodno vrijeme dijeli slike iz svog života.

Tako je tijekom boravka na Olimpijskim igrama podijelila sliku hrane, nečega što je često znalo izazvati negodovanje sudionika i pratitelja Olimpijskih igara. No, svi znamo da Talijani hranu ipak shvaćaju puno ozbiljnije, pa tako u Milanu i Cortini na meniju sportaši mogu pronaći tjesteninu, pizzu, meso, povrće i brojne druge namirnice. Što se jede na Olimpijskim igrama pogledajte ovdje.

Težak put

Leerdam je do Milana putovala privatnim zrakoplovom, ali joj put na same igre nije bio nimalo lagan.

Naime, krajem prosinca srebrna iz Pekinga 2022., u svojoj najjačoj disciplini, utrci na 1000 metara, ušla je kao apsolutna favoritkinja, ali je tijekom utrke izgubila ravnotežu i udarila u zaštitnu ogradu.

Iako je pad značio da se nije izravno kvalificirala, samo dva dana kasnije vratila se na led i u disciplini na 500 metara odvozila sjajnu utrku. Osvojila je drugo mjesto i time ipak osigurala svoje mjesto na ZOI-ju.

