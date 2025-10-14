Potresno svjedočanstvo rođene Osječanke: 'Otac me već sa šest godina zlostavljao'

Jelena Dokić, bivša 42-godišnja profesionalna tenisačica, otvoreno je progovorila o razlozima zbog kojih nije prisustvovala sprovodu svog oca Damira (67.), koji je preminuo u svibnju 2025. godine od raka i pokopan je 22. svibnja na groblju u Vrdniku. Iako njezin izostanak nije iznenadio javnost, s obzirom na njihov poznat i težak odnos, Jelena je sada po prvi put javno objasnila svoju odluku.

Moram se pomiriti s tim, zapravo prihvatiti da me nikada nije volio. Iskreno vjerujem da to ne možete učiniti svom djetetu ako ga stvarno volite. Kad sam imala šest godina, počela sam igrati tenis, a zlostavljanje je tada počelo. Već s devet ili deset godina bila sam brutalno pretučena, udarana i šutirana u glavu toliko jako da sam izgubila svijest. Jelena Dokić za ABC.

'Moram se pomiriti s tim da me nikada nije volio'

U gostovanju na australskoj televiziji ABC, Dokić je iskreno priznala da je dugo pokušavala prihvatiti činjenicu da je njezin otac nikada nije volio.

“Moram se pomiriti s tim, zapravo prihvatiti da me nikada nije volio. Iskreno vjerujem da to ne možete učiniti svom djetetu ako ga stvarno volite. Kad sam imala šest godina, počela sam igrati tenis, a zlostavljanje je tada počelo. Već s devet ili deset godina bila sam brutalno pretučena, udarana i šutirana u glavu toliko jako da sam izgubila svijest,” ispričala je Jelena, prenosi web site ABC.

U prilikama kada je Jelena pokušavala pomiriti se s ocem nakon što je s 19 godina pobjegla iz obiteljskog doma, Damir nikada nije izrazio kajanje zbog njegove brutalnosti niti tražio oprost. Ni za onaj put kada je udarao svoju tada 17-godišnju kćer nogama i šakama do nesvijesti nakon što je izgubila meč, niti za noć kada ju je ostavio da spava u Wimbledonu jer je na tom kultnom turniru stigla samo do polufinala. Dodala je kako je pokušala pomiriti se s ocem nekoliko puta, no to nije bilo moguće.

“Teško je kad netko ne pokazuje ni trunku žaljenja. Čak je rekao da bi sve to ponovio. Nakon toga smo deset godina bili potpuno udaljeni, otuđeni.”

'Ne mrzim ga, ali ne mogu oprostiti'

Nije se kajala što ju je s 11 godina nazivao "droljom" i "kurvom" ili što ju je pretukao nakon prvog sata tenisa.

"Zapravo", kaže Jelena, "rekao je da bi sve ponovio."

“Ne mrzim ga, ali ne mogu oprostiti” - dodala je Jelena Dokić.

Govoreći o pogrebu, Jelena je otkrila da nije osjetila potrebu otići.

“Nisam osjećala da moram ići. To je kraj. Završeno je. Ne opraštam mu i ne moram mu oprostiti, ali ovo je velika stvar, ne mrzim ga. Morala sam pronaći vlastitu vrijednost,” rekla je.

Istaknula je i da, unatoč svemu, ne želi da je itko doživljava kao žrtvu.

“Padat ćeš, griješit ćeš, ponovit ćeš iste pogreške milijun puta, ali sve dok se digneš milijunti i prvi put – dobro je. Nisam žrtva, ne želim sažaljenje. Ako netko vidi moju priču i pomisli ‘Ona je uspjela, možda mogu i ja’, onda je to vrijedno svega,” zaključila je Dokić.

Pobjegli iz Osijeka zbog rata

Podsjetimo, Jelena Dokić rođena je Osječanka koja je prvo nastupala za reprezentacije SR Jugoslavije te Srbije i Crne Gore, a kasnije je zbog očevog nasilja uzela australsko državljanstvo. Obitelj Dokić početkom devedesetih napustila je Osijek zbog rata i preselila se prvo u Sombor, a zatim u Australiju, gdje je Jelena započela i izgradila uspješnu tenisku karijeru. Svijet je oduševila već sa 16 godina, kad je na Wimbledonu 1999. iznenadila tada najbolju igračicu svijeta Martinu Hingis pobjedom 6-2, 6-0 — jednim od najvećih šokova u povijesti turnira.

Tijekom karijere osvojila je šest WTA turnira — u Rimu, Tokiju, Moskvi, Sarasoti, Birminghamu i Kuala Lumpuru — te stigla do četvrtfinala Wimbledona i Australian Opena 2002. godine. Te je iste godine, u kolovozu, zauzela četvrto mjesto na WTA ljestvici, što joj je i najbolji plasman u karijeri.

Njezin otac Damir Dokić 2009. godine osuđen je na 15 mjeseci zatvora (kasnije smanjenih na 12) zbog prijetnji ručnom granatom australskoj veleposlanici u Srbiji, Clare Birgin, nakon što su u medijima objavljene Jelenine optužbe o zlostavljanju. U njegovom domu pronađeno je i ilegalno oružje.

Jelena je svoju životnu priču opisala u autobiografiji Unbreakable (Neslomljiva), objavljenoj 2017. godine u suradnji sa sportskom novinarkom Jess Halloran. U knjizi je otvoreno progovorila o obiteljskom nasilju, traumama i borbi kroz karijeru. Šest godina kasnije, 2023., s istom autoricom objavila je i nastavak pod nazivom Fearless: Finding the power to thrive (Neustrašiva: Pronaći snagu za napredak), u kojem govori o oporavku, financijskim problemima i procesu ozdravljenja.

Njezina priča pretočena je i u dokumentarni film Unbreakable: The Jelena Dokić Story (Neslomljiva: Priča Jelene Dokić), koji je objavljen u studenom prošle godine. Film, koji su režirali Jess Halloran i Ivan O'Mahoney, osvojio je prestižnu nagradu Logie.

