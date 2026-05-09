Garcia priprema veliko iznenađenje, je li ovo prvih 11 za Dinamo?

Uoči najvećeg hrvatskog derbija u Maksimiru, pred trenerom Gonzalom Garcijom stoji zahtjevan zadatak slaganja momčadi koja bi se trebala suprotstaviti Dinamu u izrazito zahtjevnom ritmu i formi koju zagrebački sastav drži već mjesecima.

Hajduk u susret ulazi s određenim kadrovskim problemima. Izvan pogona su Filip Krovinović i Zvonimir Šarlija do kraja sezone, dok Anthony Kalik i Marino Skelin imaju zdravstvenih poteškoća. S druge strane, u trenažni proces vratili su se Ante Rebić i Ismael Diallo, što otvara dodatne opcije u kadru.

U zadnjoj liniji ne očekuju se veće taktičke promjene. Umjesto ozlijeđenog Šarlije, uz Darija Marešića trebao bi zaigrati Ron Raci, dok bi na bokovima bili Roko Brajković desno i Dario Melnjak lijevo. Upravo Brajkovićeva uloga na desnoj strani može utjecati na balans u sredini terena, što povlači i određene prilagodbe u veznom redu.

Najizgledniji par u defenzivnom dijelu sredine terena čine Niko Sigur i Adrion Pajaziti, koji bi trebali osigurati stabilnost između linija. U odnosu na prethodne utakmice, moguće su i dodatne rotacije, pri čemu se spominju Bamba na krilnoj poziciji te Raci u ulozi stopera od prve minute.

Posebna pozornost usmjerena je na napadački segment i odluke koje bi mogle odrediti pristup derbiju. Iako se Ante Rebić nakon oporavka ponovno nalazi u konkurenciji i potencijalno predstavlja opciju s klupe, postoji mogućnost da utakmicu započne iz pričuve, kao i Šego te Gabrić, ovisno o Garcijinom taktičkom planu.

U ofenzivnoj strukturi najčešće se spominje Rokas Pukštas u ulozi “desetke”, uz Ikera Almenu i Abdouliea Sanyanga na krilnim pozicijama, pri čemu je upravo Sanyang jedno od potencijalnih iznenađenja zbog dobrog ulaska u prošlom kolu protiv Varaždina.

U vrhu napada očekuje se Marko Livaja kao standardno rješenje, dok bi cijela momčad, prema dostupnim informacijama, mogla biti posložena u sustav 4-2-3-1, s naglaskom na kompaktnost u sredini i brze tranzicije prema naprijed.

