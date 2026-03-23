Legenda potezom izazvala kontroverze: 'To je stav koji podržava velika većina'

John Terry, bivši legendarni nogometaš Chelseaja i engleske reprezentacije našao se u središtu kontroverze nakon što je na Instagramu podržao poziv za zabranu nošenja burke u Ujedinjenom Kraljevstvu, da bi potom obrisao svoj komentar. Terry je reagirao na objavu neovisnog zastupnika Ruperta Lowea, koji je pozvao birače da glasaju za njegovu novu stranku "kako bismo vratili naš glavni grad", piše britanski Telegraph.

Lowe, koji je 2024. izabran kao član stranke "Reform UK, ali je u međuvremenu osnovao stranku Restore Britain, objavio je fotografiju žene u burki koja prolazi ispod natpisa stanice londonske podzemne željeznice na bengalskom jeziku. Sporni natpis na stanici Whitechapel postavljen je još 2022. godine uz postojeći natpis na engleskom jeziku.

Lowe, bivši predsjednik Southamptona, u objavi je napisao:

"Ova je fotografija snimljena u Londonu. Restore Britain bi zabranio burku, a također bi osigurao da sve londonske stanice koriste engleski jezik – i samo engleski. Dosta je bilo. Glasajte za Restore Britain kako bismo vratili naš glavni grad.”

Terry je odgovorio s tri emotikona pljeska i zastavom svetog Jurja, a njegova je reakcija podijelila korisnike društvenih mreža.

Nošenje burke, odjevnog predmeta kojim žene muslimanske vjeroispovijesti prekrivaju tijelo i lice, zabranjeno je u javnosti u državama poput Francuske, Belgije i Nizozemske.

Lowe je potom stao u Terryjevu obranu, objavivši u nedjelju ujutro na Instagramu:

"Vidim da engleska i Chelseajeva legenda John Terry prima kritike zbog podrške politici Restore Britain o zabrani burke i uvođenju isključivo engleskog jezika na svim londonskim postajama. To je stav koji podržava velika većina britanskog naroda. Sada postoji politička stranka koja će jasno reći ono što ljudi misle i boriti se da to ostvari – Restore Britain. Nazivaju nas pogrdnim imenima? Koga briga. To nije važno. Nije nas briga, a ne bi trebalo biti ni vas. Ovo više nije 2015. godina. Takve uvrede više ništa ne znače. Više ljudi treba pokazati hrabrost i zauzeti se za ono što većina misli. Restore Britain radi upravo to. Vratit ćemo našu zemlju.”

Terry je i ranije izazivao pažnju javnosti svojim izjavama. Primjerice, poteze britanske vlade prema bivšem vlasniku Chelseaja Romanu Abramoviču opisao je kao "odvratne“. Abramovič je 2022. bio prisiljen prodati klub nakon početka rata u Ukrajini, zbog svojih veza s Vladimirom Putinom.

U listopadu prošle godine Terry je pohvalio Abramoviča, istaknuvši njegov doprinos tijekom lockdowna i pomoć NHS-u, nazvavši ga izuzetno dobrim čovjekom koji je volio klub. Njegova sklonost naglašavanju patriotizma pokazala se i nedavno, kada je snimljen na skijanju u Francuskoj s zastavom Svetog Jurja u ruci.

Terry je imenovan kapetanom Engleske 2006. godine, naslijedivši slavnog Davida Beckhama, te je vodio reprezentaciju do 2011., kada mu je Engleski nogometni savez oduzeo kapetansku traku nakon optužbi za rasno vrijeđanje Antona Ferdinanda.

Terry je oslobođen u kaznenom postupku, no istraga saveza utvrdila je da je koristio „uvredljive i/ili pogrdne riječi” koje su uključivale rasnu referencu. Kažnjen je s četiri utakmice zabrane igranja i novčanom kaznom od 220.000 funti (253.722,70).

Nakon završetka igračke karijere, Terry je stekao UEFA Pro licencu i radio kao pomoćni trener Deanu Smithu u Aston Villi, no u posljednje vrijeme žali se na nedostatak trenerskih prilika, uključujući i nedavnu odluku da ga se ne uzme u obzir za mjesto trenera Chelseaja nakon otkaza Enzu Maresci.

