Cibalia žestoko nakon Hajduka: ‘Sva sreća da nema žrtava, obitelji s djecom su bile ugrožene'

U Kup utakmici osmine finala u Vinkovcima odigranoj u srijedu poslijepodne, riješenoj tek raspucavanjem s bijele točke u korist Hajduka nasuprot Cibalije (4-2), dogodili su se neredi na tribinama. U centru zbivanja su bili vinkovački Ultrasi i Torcida.

Sve o neredima u Vinkovcima čitajte na portalu Net.hr.

Od paljenja transparenata s jedne i druge navijačke strane, do uvredljivih poruka i otprilike petominutnog prekida utakmice u režiji Torcide, koja je krenula s velikom bakljadom taman prije isteka regularnog vremena. Pritom su ispucali i nekoliko pirotehničkih sredstava prema istočnoj tribini Cibalije, tzv. signalki, dok su fotografije otkrile mnoštvo otkinutih stolica, sve pod budnim okom poredane interventne policije.

Dan nakon utakmice, Cibalia je u javnost izašla sa žestokim priopćenjem. Preciznije, oglasio se Predsjednik Uprave kluba Damir Mustapić.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

"HNK Cibalia Vinkovci oštro osuđuje svaki oblik nasilja, pogotovo na sportskim terenima. Smatramo kako takvim postupcima nikako nije mjesto na stadionima koji moraju biti sigurni za sve posjetitelje.

Posebno osuđujemo ponašanje gostujućih navijača koji su uz uništavanje velikog broja stolica, ispalili niz pirotehničkih sredstava izravno među ljude na istočnoj tribini. Ugrozivši tako veliki broj gledatelja, među kojima i brojne obitelji s djecom smještene upravo na rubnim dijelovima tribine. Na svu sreću situacija je ovoga puta prošla bez žrtava.

Nogometni stadioni su isključivo poprišta sportske borbe. Nikako poligon za divljačke ispade, uništavanje klupske imovine i ugrožavanje ostalih gledatelja. Nećemo tolerirati da upravo takvi ispadi bacaju mrlju na jedan prekrasan ambijent jučerašnje utakmice.

Predsjednik Uprave HNK Cibalia, Damir Mustapić", stoji u pismu Cibalije iz Vinkovaca.

POGLEDAJTE VIDEO: Ivan Perišić okrenuo se prema izlazu s Poljuda i rekao našem Marku: 'Evo sad je izbilo par ekcesa, nadam se da je sve OK'