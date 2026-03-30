Toronto Raptorsi bez milosti na parketu: Ono što se dogodilo Magicu rijetko se viđa

Foto: Frank Gunn/Zuma Press/Profimedia

Raptorsi su u prvom poluvremenu imali seriju od 31-0, a onda su u trećoj četvrtini napravili seriju od 17-0 koja se nastavila u zadnjoj četvrtini.

30.3.2026.
9:18
Hina
Toronto Raptors su sinoć razbili gostujuće Orlando Magic sa 139-87 kojem je to najveći poraz u povijesti franšize.

Toronto je do pobjede vodio Scottie Barnes sa svojim drugim double-double učinkom zaredom od 23 koša i 15 asistencija, što je njegov osobni rekord. Raptorsi su u prvom poluvremenu imali seriju od 31-0, a onda su u trećoj četvrtini napravili seriju od 17-0 koja se nastavila u zadnjoj četvrtini. Ta serija, koja je trajala nešto više od tri minute, povećala je prednost od 38 poena na 55. 

Prethodni najgori poraz Magica bio je poraz od 47 poena protiv Chicaga 2017. godine. I, nakratko u zadnjoj četvrtini činilo se da će  Orlando izbjeći ovaj negativan rekord. Serija Magica od 15-4 dovela ih je do razlike od 45 poena četiri i pol minute prije kraja. Trica Moritza Wagnera na kraju ove dionice predstavljala je posljednje bodove koje je Orlando postigao.

RJ Barrett je zabio 24 koša predvodeći osam igrača Raptorsa s dvoznamenkastim učinkom. Desmond Bane predvodio je Orlando sa 17 koševa, Jalen Suggs završio je s 13 koševa i pet asistencija, a najbolji strijelac Orlanda Paolo Banchero završio je sa samo devet koševa. 

Uvjerljivu pobjedu u gostima ostvarili su i Houston Rocketsi koji su sa 134-102 svladali domaće New Orleans Pelicanse.

POGLEDAJTE VIDEO: Vatreni se u miru pripremaju za okršaj s Brazilom

NbaPorazOrlando Magic
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
