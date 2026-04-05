Spursi u napetoj utakmici izgubili od Nuggetsa

Denver Nuggetsi ostvarili su osmu uzastopnu pobjedu, a Nikola Jokić postigao je 40 koševa i predvodio NBA prvake iz 2023. do pobjede 136-134 u produžetku nad Victorom Wembanyamom i San Antoniom u Denveru.

Niz od 11 pobjeda Spursa u NBA ligi prekinut je u Coloradu. Jokić, trostruki MVP NBA lige, imao je osam skokova, 13 asistencija i tri blokade za Denver protiv Teksašana, a Wembanyama, koji se vratio nakon jednodnevne pauze s bolnim gležnjem, imao je 34 poena, 18 skokova, sedam asistencija i pet blokada za San Antonio, koji je vodio veći dio utakmice, ali nije uspio zadržati odlučujući napad Denvera.

Aaron Gordon je izjednačio na 124-124 na 6.2 sekunde prije kraja regularnog dijela nakon Jokićeve asistencije.Wembanyama je promašio posljednji šut pred istek vremena, poslavši utakmicu u produžetke, u kojem je dominirao Denver.

"To je dokaz što možemo biti kao momčad", rekao je Gordon, koji je završio s 15 poena.Cameron Johnson postigao je 17 poena, a Jamal Murray 15 poena i 10 asistencija za Nuggetse u utakmici koja je obilježila intenzitet doigravanja.

Wembanyama je utakmicu nazvao nevjerojatnom i vrlo zabavnom, jednom od najzabavnijih utakmica. "Volio bih da smo mogli završiti pobjedom, ali ipak je bilo dobro za nas. Bio je to pravi test protiv momčadi koja se ne predaje i bori“, , rekao je 22-godišnji Francuz.

Na Zapadu su gotovo sve ulaznice za izravnu kvalifikaciju za doigravanje prodane. Na vrhu Zapadne konferencije su Oklahoma City Thunder s omjerom od 61 pobjede i 16 poraza, slijede San Antonio s 59 pobjeda i 19 poraza, na trećem mjestu su Los Angeles Lakersi s 50 pobjeda i 27 poraza te Denver s 50 pobjeda i 28 poraza. Houston na petom mjestu ima 48 pobjeda i 29 poraza, a samo Minnesota na šestom mjestu (46-31) još nije službeno potvrdila izravnu kvalifikaciju za doigravanje.

Detroit Pistonsi su trećom uzastopnom pobjedom i 57. u sezoni osigurali prvo mjesto u Istočnoj konferenciji nad Philadelphia 76ersima, 116-93.Tobias Harris postigao je 19 koševa, Jalen Duren i Daniss Jenkins dodali su po 16, a Detroit će završiti regularnu sezonu na vrhu Istočne konferencije i osigurati prednost domaćeg terena u Istočnoj konferenciji prvi put od 2007. godine.

Philadelphia, koja je ušla s osam pobjeda u posljednjih 11 utakmica, šutirala je samo 34,2 posto u drugom poluvremenu i uspjela je postići samo 33 poena nakon odmora. Tyrese Maxey (23 poena) i Paul George (20) bili su najbolji strijelci Sixersa, koji su igrali bez Joela Embiida u drugom poluvremenu.

Miami Heat, koji je 10. na ljestvici Istočne konferencije, pobijedio je Washington Wizardse nevjerojatnim rezultatom 152-136. Jaime Jaquez Jr. postigao je najviše poena za Miami s klupe, 32.Njegov kolega rezerva Kel'el Ware dodao je 24 poena, 19 skokova i osam blokada, a sedam igrača Heata doseglo je dvoznamenkasti broj koševa.Među njima bio je i Bam Adebayo, koji je postigao nevjerojatnih 83 poena u posljednjoj utakmici Miamija protiv Washingtona 10. ožujka, ali ovaj put se morao zadovoljiti s 14 koševa.

