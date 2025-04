I to se dogodilo. Košarkaški svijet pogodila je apsolutna senzacija. Ono o čemu se dugo razmišljalo konačno je dobilo i potvrdu. Reprezentacija Ex Jugoslavije i Sjedinjenih Američkih Država odigrat će revijalnu utakmicu koja će biti više od same utakmice. Datum, kao i mjesto održavanja dvoboja koji će pratiti čitava planeta još nisu definirani, ali ono što se zna da će se utakmica sigurno održati ove godine i za košarkašku reprezentaciju SAD-a nastupit će oni košarkaši koji su igrali na Olimpijskim igrama u Parizu i uzeli zlato, a za Ex Jugoslaviju košarkaške zvijezde reprezentacija iz regije koje uglavnom nastupaju u SAD-u plus neki iz Europe. Isto tako, utakmica će biti odigrana po europskim pravilima, što bi značilo da se Amerikancima neće tolerirati neke stvari koje uredno prolaze u NBA ligi na konto atrakcije, a koje nisu po pravilima košarkaške igre.

Steph Curry, LeBron James, Kevin Durant, Jason Tatum, Joel Embiid, Derrick White, Jrue Holiday, Tyrese John Haliburton, Bam Adebayo, Anthony Davis, Anthony Edwards i Devin Booker protiv Nikole Jokića, Bojana Bogdanovića, Bogdana Bogdanovića, Luke Dončića, Klemena Prepeliča, Ivice Zupca, Nikole Vučevića, Jusufa Nurkića, Darija Šarića, Marija Hezonje, Džanana Muse i Vasilije Micića. Izbornici će biti - Steve Kerr SAD-a, dok će izbornik EX Jugoslavije biti Svetislav Pešić, a Igor Kokoškov pomoćnik izbornika.

Ivica Zubac i Luka Dončić došli su na ovu genijalnu ideju koju su prihvatili u Američkom košarkaškom savezu (USA Basketball), kao i svi navedeni košarkaši.

Za komentar smo zamolili bivšeg košarkaša i najboljeg strijelca Šibenke ikad Predraga Šarića, oca našeg Darija Šarića...

"Rekao mi je Dario baš jučer za utakmicu, ostao sam oduševljen, on isto kad je doznao. Mislim da je to ono što se godinama čekalo i o čemu su generacije pričale, još tamo od 1992. kad je Hrvatska uzela srebro na Olimpijskim igrama u Barceloni. Godinama se postavlja pitanje bi li ona reprezentacija Jugoslavije pobijedila moćni, prvi Dream Team? Sad ćemo konačno dobiti odgovor, doduše ne s istim igračima, ali s najboljim pojedincima s prostora nekadašnje Jugoslavije i SAD-a. Drugo vrijeme, druga imena, ali ista priča i odstojanje", kazao nam je u uvodu Predrag Šarić i dodao:

"To će biti najveća i najzanimljivija košarkaška utakmica od raspada Jugoslavije. Mjesto i datum održavanja utakmice još nisu poznati, ali evo, ja predlažem Poljud. Komotno bi jedan nogometni stadion mogao ugostiti jedan takav spektakl, 35 000 ljudi bi bilo garant, ako ne i 50 000 da Poljud, kojim slučajem, ima kapacitet kao nekad. Nevjerojatno je što su se dogovorili. To će biti čudesna utakmica, ne znam baš jesu li u njoj Amerikanci favoriti".

Predrag Šarić posebno je oduševljen što će se igrati po europskim pravilima...

"Sad da vidimo Amerikance kako će reagirati protiv najbolje europske košarkaške ekipe, siguran sam u to, al bez onih njihovih gluposti poput tri brza koraka, izuzetno oštre igre, na sve one stvari na koje su se Amerikanci naviknuli. Vidjet ćemo gdje smo, što smo, gdje je EX Jugoslavija i Europa naposljetku u odnosu na SAD. Nekad nismo mogli prijeći centar u SAD-u, e sad je situacija drugačija. Sve je sijelo na svoje mjesto i košarkaši iz EX Jugoslavije dominiraju u NBA ligi. SAD u toj utakmici nije favorit, mislim da su šanse 50-50."

Vrijeme kad su Dražen Petrović, Toni Kukoč, Vlade Divac, Dino Rađa, Žarko Paspalj, Dejan Bodiroga i ekipa dominirali sad će doći na naplatu...

"Vjerujem da ih imamo, LeBron i društvo neće znati što ih je snašlo. Šteta što slavna generacija jugoslavenske košarke nije odmjerila snage s Dream Teamom, mislim da bi ih mogli dobiti, itekako bi mogli. Bila bi to utakmica koja bi se pamtila čitav život, kao što će se pamtiti ova", zaključio je Predrag Šarić.

