Zubac odličan, tučnjava igrača obilježila ludu NBA noć: 'Čuvamo leđa jedni drugima'

Oklahoma City Thunder su sinoć kod kuće sa 132-111 svladali Indiana Pacerse, a do pobjede ih je vodio Shai Gilgeous-Alexander s 33 koša. Thunder je pobijedio u devet uzastopnih utakmica te ima šansu postati treća momčad u povijesti NBA lige koja je pobijedila u 70 utakmica. Ako to ostvari Oklahoma City (62-12) će se pridružiti Golden State Warriorsima (2015./16.) i Chicago Bullsima (1995./96.) kojima je to uspjelo.

Pacersi imaju dva vezana poraza

Pacersi (43-31) su izgubili zadnje dvije utakmice i samo su utakmicu ispred petoplasiranih Detroit Pistonsa na Istoku. Indiana Pacersi su zaostajali 17 koševa u trećoj četvrtini, ali su uspjeli smanjiti deficit na 10 koševa manje od pet minuta do kraja treće četvrtine. Oklahoma City je četvrtinu završila serijom 21-9 i preuzela kontrolu ulazeći u zadnji dio utakmice.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Jalen Williams postigao je prvih devet od tih koševa, a utakmicu je na kraju završio s 18 poena uz šest asistencija. Luguentz Dort dodao je 22 poena uz šut 8-11 iz igre uz šest trica. Isaiah Joe dodao je 19 s klupe uz pet trica. Tyrese Haliburton je bio najbolji kod Indiane s 18 poena, a Andrew Nembhard dodao je 16.

Cavsi bolji od Clippersa

Cleveland Cavaliersi pobijedili su na svom parketu LA Clippers 127-122. Prvi centar Clippersa Ivica Zubac je u 36 minuta ostvario 14 koševa, 13 skokova, 2 asistencije i 2 blokade za Clipperse.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Foto: Profimedia

Jarrett Allen ubacio je 25 koševa, Donovan Mitchell dodao je 24 za pobjednike. Evan Mobley je imao 22 poena. Cleveland došao do 60 pobjeda po treći put u povijesti franšize, a prvi nakon sezone 2009./10.

Cavaliersi (60-15) su ispred Bostona na prvom mjestu u Istočnoj konferenciji. Allen i Mitchell također su imali 12 skokova, dok su Mitchellu tri asistencije nedostajale za triple-double. Norman Powell je imao 34 poena za Clipperse, koji su bili bez Kawhija Leonarda zbog ozljede desnog koljena. James Harden dodao je 24 poena. Clippersi su zaostajali 18 poena početkom četvrte četvrtine, ali su nastavili s serijom 14-5 tijekom zadnje tri minute da bi došli do 125-122 na 19 sekundi do kraja. Darius Garland zabio je iz slobodnih bacanja nakon što ga je faulirao Nicolas Batum.

Foto: Profimedia

Matković odigrao još jednu dobru utakmicu

Karlo Matković bio je drugi Hrvat koji je nastupio noćas po hrvatskom vremenu u NBA ligi. New Orleans Pelicansi su pobijedili Charlotte Hornetse 98-94, a Matković je u 23 minute upisao 10 koševa, 5 skokova, 3 asistencije i 1 blokadu za New Orleans. Brooks je predvodio New Orleans sa 17 poena. Antonio Reeves dodao je 16, Kelly Olynyk 13, a Alvarado i Jeremiah Robinson-Earl po 12. Miles Bridges predvodio je Charlotte s 20 poena, a Smith je ubacio 19.

Jusuf Nurkić upisao je 13 poena i 12 skokova. Hornetsi su izgubili pet puta zaredom. Charlotte je odigrao svoju drugu utakmicu otkako je saznao da će bek LaMelo Ball propustiti ostatak sezone zbog ozljeda gležnja i zgloba. KJ Simpson, novak s dvosmjernim ugovorom, počeo je umjesto Bella protiv New Orleansa i poraza od Toronta u petak. Zion Williamson (kontuzija donjeg dijela leđa) propustio je svoju petu uzastopnu utakmicu za Pelicanse. CJ McCollum (kontuzija desnog stopala) izostao je treću utakmicu zaredom.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Foto: Profimedia

Boston Celtics su stigli do osme pobjede zaredom nakon što su sinoć sa 121-111 u gostima bili bolji od San Antonio Spursa. Jayson Tatum postigao je 29 koševa i uhvatio 10 skokova za Celticse (55-19) koji su dominirali cijelo vrijeme u San Antoniju- s 12 koševa na poluvremenu, sa 17 u trećoj četvrtini i s rezultatom 94-81 te ušli u posljednju dionicu. Jrue Holiday dodao je 21 poen za Boston.

Drama u Chicagu

Pričuva Keldon Johnson predvodio je San Antonio (31-42) s 23 poena. Stephon Castle dodao je 22 poena, a Jeremy Sochan 18. San Antonio je sve više zaostaje za posljednjim mjestom za ulazak u doigravanje u Zapadnoj konferenciji, sada je četiri i pol utakmice iza 10. mjesta na kojem je Sacramento, devet utakmicas do kraja regularnog dijela sezone.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Dallas Mavericks su sa 120-119 nadigrali domaće Chicago Bullse, a Klay Thompson je pogodio dva ključna slobodna bacanja 6,7 ​​sekundi do kraja. Dallas (37-38) je dobio četiri od zadnjih pet utakmica i deveti je u Zapadnoj konferenciji, što znači da se kvalificirao za play-in turnir. Thompson je utakmicu završio s 20 ubačaja, a Anthony Davis ga je pratio s 18 poena.

Bullsi su gubili 12 razlike dvije minute i 52 sekunde do kraja i došli su do 118-116 kada je Nikola Vučević realizirao par slobodnih bacanja 8,6 sekundi do kraja, ali su Mavericksi ubacili loptu do Thompsona, koji je bio fauliran i mirno izveo oba slobodna bacanja. Vučević je zabio tricu 0,9 sekundi do kraja. Sedam igrača Mavericksa imalo je dvoznamenkasti učinak, a među njima P.J. Washington s 19 koševa i Kai Jones s 15.

Unatoč porazu, Bullsi (33-41) su deveti na Istoku i sigurni u sudjelovanje na play-in turniru Istočne konferencije. Rookie Matas Buzelis predvodio je Chicago s 28 poena. Coby White i Vučević imali su po 25.

Lakersi pobijedili u Memphisu

Los Angeles Lakers su u gostima sa 134-127 slavili protiv Memphis Grizzliesa. Austin Reaves je s 31 poenom, osam asistencija i sedam skokova bio najbolji strijelac Lakersa (45-29), a Luka Dončić je upisao 29 koševa, devet asistencija i osam skokova. LeBron James ubacio je 25 koševa uz osam asistencija i šest skokova. Memphis (44-30), igrajući u svojoj prvoj utakmici otkako je u petak otpustio glavnog trenera Taylora Jenkinsa, predvodio je Desmond Bane s 29 poena. Pomoćni trener Tuomas Iisalo služi kao privremeni glavni trener. Jaren Jackson Jr. zabio je 24, a Ja Morant 22 poena uz 10 asistencija i osam skokova za Grizzliese koji su izgubili petu utakmicu u zadnjih šest.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Wolvesi svladali Pistonse

Minnesota Timberwolvesi svladali su u Minneapolisu Detroit Pistonse 123-104 u utakmici koju je obilježila tučnjava između igrača u drugoj četvrtini, a pet igrača i dva trenera zaradila su isključenja. Sve je počelo tako što je košarkaš Detroita Ron Holland napravio prekršaj na Nazu Reidu. Krenuo je njihov verbalni sukob, da bi se između njih prvo ubacio Minnesotin igrač Donte DiVincenzo, a onda i svi ostali, što je dovelo do velikog naguravanja. OVDJE pogledajte situaciju.

Foto: Profimedia

U tom naguravanju igrači su završili na tribinama, a uključile su se i obje klupe, odnosno treneri i ostatak stručnog stožera. Suci su uz pomoć osiguranja uspjeli smiriti situaciju i na kraju podijeliti kazne. Zbog sudjelovanja u sukobu kod Timberwolvesa su isključeni DiVincenzo i Reid, kao i njihov pomoćni trener Pablo Prigioni. Detroit je ostao bez Hollanda, Isaije Stewarta i Marcusa Sassera, a isključen je i glavni trener J.B. Bickerstaff.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Očito je da su stvari otišle predaleko", rekao je Bickerstaff i dodao.

"Moji dečki koji paze jedni na druge, pokušavaju zaštititi jedni druge, pokušavaju jedni drugima čuvati leđa. Tu uopće nema diskusije."

Brooklyn Nets prekinuli niz od šest poraza

Detroit je do tog trenutka vodio deset razlike, ali je na koncu uvjerljivo izgubio. Minnesotu je s 26 poena predvodio Julius Randle, dok je Anthony Edwards ubacio 25. Kod Pistonsa je s 27 koševa najbolji bio Malik Beasley.

Brooklyn Nets su prekinuli niz od šest poraza svladavši sinoć u gostima sa 115-112 Washington Wizardse. Jalen Wilson i Tyrese Martin zabili su po 20 koševa, Drew Timme je imao rekord karijere od 19 poena, a Cameron Johnson je ubacio 18 koševa uz devet skokova za Brooklyn (24-51), koji je nadoknadio zaostatak od 17 poena u drugoj četvrtini. Johnson je s 20 koševa bio najbolji strijelac Washingtona (16-58), koji je izgubio sedam od posljednjih osam utakmica.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Orlando Magic su zahvaljujući sjajnoj obrani kod kuće sa 121-9q nadigrali Sacramento Kingse. Caleb Houstan je šutem za tri poena 6-od-7 s klupe na putu do 18 poena pomogao Orlando Magicu da iskoristi slabe obrambene napore dok su u subotu prolazili protiv gostujućih Sacramento Kingsa 121-91.Orlando (36-39), koji ima najbolju obranu u NBA, odigrao je svoju 18. utakmicu držeći protivnika na manje od 100 poena ove sezone. Magic je ograničio Kingse na 42 posto šuta s poda, uključujući 7 od 28 za tri poena. Obrana Orlanda bila je posebno učinkovita protiv Zacha LaVinea, držeći ga na samo 10 poena uz šut 3-od-8 i natjeravši ga na pet izgubljenih lopti. Paolo Banchero je bio najučinkovitiji kod Orlanda s 24 koša, a Franz Wagner je dodao 21 poen. Domantas Sabonis završio je s 14 poena i 13 skokova za Sacramento.

Rezultati košarkaške NBA lige:

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Cleveland Cavaliers - LA Clippers 127:122

(Ivica Zubac je u 36 minuta ostvario 14 koševa, 13 skokova, 2 asistencije i 2 blokade za Clipperse)

New York Knicks - Portland Trail Blazers 110:93

Milwaukee Bucks - Atlanta Hawks 124:145

Minnesota Timberwolves - Detroit Pistons 123:104

New Orleans Pelicans - Charlotte Hornets 98:94

(Karlo Matković je u 23 minute upisao 10 koševa, 5 skokova, 3 asistencije i 1 blokadu za New Orleans)

San Antonio Spurs - Golden State Warriors 106:148

Philadelphia 76ers - Toronto Raptors 109:127

Phoenix Suns - Houston Rockets 109:148

ISTOK -

Cleveland Cavaliers 60 15 80,0

Boston Celtics 55 19 74,3

New York Knicks 47 27 63,5

Indiana Pacers 43 31 58,1

Detroit Pistons 42 33 56,0

Milwaukee Bucks 40 34 54,1

Atlanta Hawks 36 38 48,6

Orlando Magic 36 39 48,0

Chicago Bulls 33 41 44,6

Miami Heat 33 41 44,6

Toronto Raptors 28 47 37,3

Brooklyn Nets 24 51 32,0

Philadelphia 76ers 23 52 30,7

Charlotte Hornets 18 56 24,3

Washington Wizards 16 58 21,6

ZAPAD -

Oklahoma City Thunder 62 12 83,8

Houston Rockets 49 26 65,3

Denver Nuggets 47 28 62,7

Los Angeles Lakers 45 29 60,8

Memphis Grizzlies 44 30 59,5

Golden State Warriors 43 31 58,1

Minnesota Timberwolves 43 32 57,3

LA Clippers 42 32 56,8

Dallas Mavericks 37 38 49,3

Sacramento Kings 36 38 48,6

Phoenix Suns 35 40 46,7

Portland Trail Blazers 32 43 42,7

San Antonio Spurs 31 43 41,9

New Orleans Pelicans 21 54 28,0

Utah Jazz 16 59 21,3

POGLEDAJTE VIDEO: Matej Mamić u podcastu net.hr-a kod Silvija Maksana: 'Ako se ne osjećaš Hrvatom i ne gledaš ovu domovinu kao svoju, nije ti ni mjesto u Hrvatskoj'