Otkrivamo istinu o utakmici Ex Jugoslavije i Dream Teama! Predrag Šarić: 'Čuda se događaju'

Pisali smo u utorak za 1. travanj kako je dogovorena spektakularna egzibicijska košarkaška utakmica između reprezentacija Ex Jugoslavije i američkog Dream Teama na ideju Luke Dončića i Ivice Zupca. Predrag Šarić, bivši košarkaš i najbolji strijelac Šibenke svih vremena, otac našeg Darija Šarića, dao je intervju na tu temu. Dan nakon intervjua i našeg teksta koji je izazvao interes javnosti otkrivamo vam pravu istinu, odnosno prirodu teksta. Radi se o prvotravanjskoj šali u kojoj je stvarno sudjelovao Predrag Šarić. Taj dio nije izmišljen.

'Generacije čekaju utakmicu naših košarkaša i Dream Teama'

"Prvo, nadam se kako čitatelji Net.hr-a i gledatelji RTL televizije, vaše krovne medijske kuće, kao i čitatelji slovenskog portala 24ur, nisu zamjerili ovu našu šalu oko utakmice reprezentacije Ex Jugoslavije i Dream Teama. Radi se o šali, ali i želji i mene, kao i mnogih, da se takvo što dogodi. To je moje mišljenje. Jer, generacije čekaju da najbolji košarkaši s naših prostora odmjere snage s najboljima iz SAD-a. U odnosu na prijašnje godine i vrijeme kad sam ja profesionalno igrao košarku, to je bila drastična razlika u odnosu na Ameriku, ali danas je situacija sasvim drugačija. Europljani dominiraju u NBA ligi, Amerikanci i dalje drže nivo kvalitete. Euroliga se strašno digla, a košarkaši s ovih prostora igraju nevjerojatno u NBA ligi. Nikola Jokić i Luka Dončić strašno igraju, dominiraju, a kad bi čitavu kvalitetu igrača s ovih prostora stavili u jedno, podebljanu s Ivicom Zupcem, Bojanom Bogdanovićem, Bogdanom Bogdanovićem, Jusufom Nurkićem i ostalima, može se sastaviti strašna ekipa koja bi parirala Dream Teamu, a utakmica bi izazvala neviđeni interes za napuniti i jedan Poljud", kazao nam je Predrag Šarić.

'Dream Team ne bi bio favorit protiv Ex Jugoslavije'

Nastavio je Predrag u jednom dahu...

"Hrvatska je na OI u Barceloni 1992. osvojila srebro, Srbija kasnije zlato na SP-u, ali i dalje igraju dobro i osvajaju medalje i ta utakmica bi bila stvarno nešto neviđeno. Toliko dobre kvalitete bi bilo na jednom mjestu da je nemoguće prognozirati pobjednika. Takvo što se može napraviti, ja nisam isto vjerovao da se onakav spektakl za Dražena u Areni Zagreb može dogoditi, pa se dogodilo uz pomoć Vlade i ostalih institucija. Pojavili su se igrači koji su s Draženom igrali prije 40-50 godina, okupila se krema košarke zadnjih 40 godina zbog našeg Dražena koji je istinska legenda. Čuda se događaju, pa zašto se ne bi dogodilo i ovo čudo. Vidimo kako košarkaši s naših prostora igraju, oni su kolovođe svojih ekipa koji igraju košarku drugačije od Amerikanaca. NBA se pretvorio u biznis i samo biznis. Meni Europljani igraju bolje ili u najmanju ruku su tu negdje u odnosu s NBA košarkašima. U NBA ligi ima svega, koraka, oni dopuštaju sve i svašta. Toga nema u Europi. Mnogi govore sad da im je bolje gledati Euroligu nego NBA ligu u kojoj se prava košarka igra samo u play offu. Europski košarkaši su narasli jako, naša košarka je narasla jako i parirali bi Dream Teamu."

'NBA je postao čisti biznis'

I za kraj, Predrag Šarić je kazao:

"Pogledajte utakmice u Euroligi, sve je to na jedan poen u većini utakmica, dvorane su pune diljem Europe, košarka u Europi je došlo do savršenstva. U NBA ligi sve se svodi do možda zadnjih par utakmica u regularnom dijelu sezone i play off kad se igra prava košarka. Ovo ostalo je atrakcija za mase, biznis i zabava. U Europi se igra prava košarka, Europljani u NBA ligi to i pokazuju, posebno košarkaši s ovih prostora. Amerikanci nemaju milosti prema nikom, samo gledaju biznis i zaradu. Što uzeti, što prodati, cijene ulaznica za NBA utakmicu su izrazito visoke, pa i za ona najudaljenija mjesta u Arenama gdje praktički ne vidiš što se događa na parketu su 300-400 dolara. Intervjui se više ne daju besplatno nego se plaća kad nekog nešto pitaš. NBA liga je postala čisti biznis, ali i košarka općenito, samo što je to u Americi otišlo u ekstreme".

