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Radost milijuna pod obručima: U NBA-u je potpisan jedan od najvećih ugovora ikad

Radost milijuna pod obručima: U NBA-u je potpisan jedan od najvećih ugovora ikad
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Foto: Gregory Shamus/Getty images/Profimedia

U osnovnom dijelu sezone bio je na prosjeku od 27.9 koševa po utakmici uz 5.7 skokova i 4.5 asistencija

7.7.2026.
23:00
Hina
Gregory Shamus/Getty images/Profimedia
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Košarkaška zvijezda Donovan Mitchell potpisao je novi, četverogodišnji ugovor sa svojim NBA klubom Clevelandom vrijedan čak 273 milijuna američkih dolara.

Četvrti je to najveći ugovor po ukupnoj vrijednosti u povijesti NBA lige nakon ugovora koje su ranije potpisivali Jayson Tatum i Jaylen Brown s Bostonom te Nikola Jokić s Denverom.

„Lijepo mi je u Clevelandu i ne znam što drugo da kažem nakon potpisa ugovora. Imamo ispred sebe nedovršenog posla“, rekao je ovim povodom 29-godišnji Mitchell koji dres Clevelanda nosi od 2022. godine. Prije toga je bio igrač Utah Jazza. Na NBA draftu 2017. njega je kao 13. izbor uzeo Denver.

Prošle sezone Cleveland je igrao finale Istočne konferencije gdje je poražen od budućeg prvaka New Yorka s 0-4, a bilo je to prvo konferencijsko finale Clevelanda nakon 2018. godine.

Mitchell je u osnovnom dijelu sezone bio na prosjeku od 27.9 poena po utakmici uz 5.7 skokova i 4.5 asistencija. U doigravanju je postizao 26 poena po susretu.

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