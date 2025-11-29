Zupčevi Clippersi igraju slabu sezonu, niti hrvatski centar nije briljirao

Los Angeles Clippersi su poraženi kod kuće od Memphisa (107-112), a hrvatski centar Ivica Zubac je za 40 minuta igre imao 9 poena uz šut 4-11, 12 skokova i 5 asista.

U utakmici večeri Los Angeles Lakersa pobijedili su Dallas Maverickse 129-119 i plasirali se bez poraza u finale NBA kupa.

Austin Reaves zabio je 38 koševa i imao osam skokova, a Luka Dončić dodao je 35 poena i 11 asistencija u svom trećem susretu s klubom koji ga je odbacio u veljači. Za dovođenje Dončića, Lakersi su se tad morali odreći Anthonyja Davisa, kojeg je publika u Los Angelesu dočekala uz pljesak.

Orlando Magic su imali veliku pobjedu nad Detroit Pistonsima, osiguravši si mjesto u četvrtfinalu NBA kupa, baš kao i San Antonio Spursi, koji su pobijedili u Denveru bez Victora Wembanyame.

Dva dana nakon što je njihov niz od 13 pobjeda u završio u Bostonu, Detroit Pistonsi su ponovno pali, ovaj put kod kuće od Orlanda (112-109).Cade Cunningham je ponovno predvodio utakmicu s dominantnim triple-doubleom (39 poena, 13 skokova, 11 asistencija), dok je Desmond Bane pridonio s 37 poena.

U još jednoj borbi za mjesto u četvrtfinalu, New York Knicksi su se odvojili pred kraj utakmice protiv Milwaukee Bucksa (118-109).Giannis Antetokounmpo, koji se vratio nakon što je propustio četiri utakmice, bio je ključni igrač Bucksa s 30 poena, 15 skokova, 8 asistencija u 28 minuta, no, domaća momčad se u posljednjim trenucima oslonila na svog razigravača Jalena Brunsona (37 poena, 5 asistencija), koji je bio precizan s linije slobodnih bacanja (9 od 10) i postigao ključne koševe.

Sve utakmice NBA kupa, osim finala, računaju se u regularnu sezonu.

Bez Victora Wembanyame (list) šestu utakmicu zaredom, San Antonio Spursi su napravili manje iznenađenje, prevladavši zaostatak od 18 poena nakon poluvremena i pobijedivši Denver Nuggetse (139-137).Teksašani bi trebali računati na povratak "Wembyja" za svoju četvrtfinalnu utakmicu protiv Los Angeles Lakersa, čime će povećati svoje šanse za plasman na Final Four u Las Vegasu (13.-16. prosinca).

Nakon teške borbe protiv Phoenix Sunsa, branitelj naslova Oklahoma City Thunder na kraju je trijumfirao 123-119 zahvaljujući sjajnoj posljednjoj četvrtini kanadskog MVP-a Shaija Gilgeous-Alexandera (37 poena, uključujući 15 u posljednjoj četvrtini, i 8 asistencija), čime je njihov sezonski omjer dosegao 19 pobjeda i samo jedan poraz.Thunder tako završava na vrhu svoje skupine, ispred Sunsa, koji prolaze dalje s wild cardom iz Zapadne konferencije i ponovno će se suočiti s OKC-om u četvrtfinalu.

Ždrijeb četvrtfinala NBA kupa, 9. i 10. prosinca

Orlando Magic - Miami Heata

Toronto Raptors - New York Knicks

Oklahoma City Thunder -Phoenix Suns

Los Angeles Lakers - San Antonio Spurs

