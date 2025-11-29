FREEMAIL
ZVIJERKA /

Luka Dončić na utakmicu stigao u hrvatskom superautomobilu vrijednom pet milijuna eura

Luka Dončić na utakmicu stigao u hrvatskom superautomobilu vrijednom pet milijuna eura
Foto: Ariana Ruiz/zuma Press/profimedia

Luka Dončić postigao je 35 poena i 11 asistencija

29.11.2025.
9:55
Sportski.net
Ariana Ruiz/zuma Press/profimedia
Luka Dončić privukao je pažnju svojim dolaskom na NBA utakmicu Los Angeles Lakersa i Dallas Mavericka. Slovenski košarkaš stigao je u pravoj zvijeri od automobila, a riječ je o superautu koji je vezan i za Hrvatsku.

Naime, Dončić je stigao u Bugattiju W16 Mistral. To je prvi automobil proizveden u Bugatti Rimac proizvodnji nakon što je Rimac od Porschea preuzeo upravljanje slavnom francuskom markom prije tri godine. Svih devedeset devet planiranih primjeraka bilo je rasprodano još u kolovozu 2022. godine po početnoj cijeni od pet milijuna eura.

 

 

Nije ga propustio kupiti Luka Dončić koji ne krije svoju ljubav prema rijetkim i luksuznim automobilima. Lakersi su naposljetku pobijedili Dallas Maverickse 129-119 i plasirali se bez poraza u finale NBA kupa. Luka Dončić postigao je 35 poena i 11 asistencija u svom trećem susretu s klubom koji ga je odbacio u veljači. 

Luka DončićBugattiRimacLa LakersNba
Luka Dončić na utakmicu stigao u hrvatskom superautomobilu vrijednom pet milijuna eura