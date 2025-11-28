Drama pred završnicu NBA Cupa: Jedan Hrvat i dalje u igri, dvojica ostali bez šanse

Na Dan zahvalnosti u SAD-u nije bilo utakmica u sjevernoameričkoj košarkaškoj NBA ligi, dok petak donosi posljednjih 11 utakmica NBA Cupa nakon kojih će biti poznato svih osam ekipa koje će se plasirati u nokaut fazu.

Ovo je treće izdanje NBA Cupa, a dosadašnji pobjednici su bili Los Angeles Lakersi i Milwaukee Bucksi.

U Kupu sudjeluje svih 30 momčadi koje su podijeljene u šest skupina sa po pet ekipa, po tri skupine u svakoj konferenciji, nakon čega slijede eliminacijske utakmice.

Svaka ekipa u skupini igra četiri utakmice, dvije kod kuće i dvije u gostima, koje se računaju i za Kup, ali i za regularnu sezonu.

Šest pobjednika skupina, kao i dvije najbolje drugoplasirane ekipe, po jedna iz svake konferencije, prolaze u eliminacijske faze. Četvrtfinale će se igrati 9. i 10. prosinca na domaćim terenima najboljih momčadi u grupnoj fazi. Polufinala (13. prosinca) i finale (16. prosinca) igrat će se u T-Mobile Areni u Las Vegasu.

NBA liga je uvela ovaj turnir kako bi povećala interes za utakmice u ranom dijelu sezone, pružila igračima još jednu priliku za natjecanje i potencijalno osvajanje trofeja, te dodala dodatnu dinamiku i uzbuđenje za navijače.

Posljednjih 11 utakmica na rasporedu je u petak, a do sada su nastavak natjecanja osigurali jedino Toronto i LA Lakersi.

Za preostalih šest mjesta uoči zadnjeg kola u igri je još 12 klubova, dok 16 ekipa više nema nikakvih izgleda za plasman dalje.

LA Clippersi u čijem redovima igra Ivica Zubac, trenutačno su na trećem mjestu svoje skupine sa skorom 2-1, koliko ima i Memphis, dok su na vrhu Lakersi s maksimalnim učinkom. Clippersi će upravo u međusobnom ogledu protiv Memphisa tražiti pobjedu koja bi im donijela drugo mjesto u skupini i možda jednu od dvije "Wild Card".

Sacramento, Darija Šarića, će gostovati kod Utah Jazza, no obje ekipe nemaju izgleda za nastavak natjecanja. New Orleans Pelicans, čiji dres nosi Karlo Matković, na začelju su svoje skupine sa četiri poraza i njihov nastup u Kupu je završio i prije petka.

