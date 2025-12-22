FREEMAIL
LUKA MRAZ /

Veseli Dončić sve Lakerse oduševio božićnim poklonom: 'Je li nam kupio Bugatti?'

Veseli Dončić sve Lakerse oduševio božićnim poklonom: 'Je li nam kupio Bugatti?'
×
Foto: Imagn Images/ddp Usa/profimedia

Reakciju igrača podijelio je klub na svojim društvenim mrežama

22.12.2025.
12:05
Sportski.net
Imagn Images/ddp Usa/profimedia
Slovenski košarkaš Luka Dončić odlučio je za Božić kupiti svim suigračima, ali i osoblju u LA Lakersima skupocjeni električni bicikl. 

Luka je kupio 100-tinjak bicikala i iznenadio sve nakon treninga prošloga tjedna. "Što nam je kupio? Je li Bugatti?", upitao je jedan od suigrača, a onda je nastao oduševljenje među suigračima. "Ovo je ludo“, rekao je Deandre Ayton. „Drago mi je što sam dobio ovaj bicikl.“

Sve o NBA ligi čitajte na portalu Net.hr.

„Ovo je sjajno“, dodao je Marcus Smart. „Da sam imao ovaj bicikl kao dijete, bio bih sretno dijete.“ Reakciju igrača podijelio je klub na svojim društvenim mrežama.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Los Angeles Lakers (@lakers)

 

Cijena bicikla koji je Dončić kupio je oko tri tisuće dolara što znači da je na božićni poklon Luka potrošio oko 300 tisuća dolara ili oko 250 tisuća eura.

