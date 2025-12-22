Hrvat briljira ove sezone, ali sada se ozlijedio u gradskom derbiju i izbivat će neko vrijeme

Hrvatski centar Ivica Zubac igra odličnu sezonu u LA Clippersima. Iako njegova momčad ne briljira ove sezone, Ivica je njihova glavna uzdanica i jedan od najboljih igrača.

U prošloj utakmici u gradskom derbiju svladali su Lakerse sa 103-88 prekinuvši tako niz od osam poraza, a hrvatski košarkaš je utakmicu završio u prvoj četvrtini zbog ozljede. Novinar ESPN-a piše kako je riječ o ozlijedi gležnja i hrvatski će centar izbivati s parketa nekoliko tjedana.

Sve o NBA lige čitajte na portalu Net.hr.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Los Angeles Clippers center Ivica Zubac will miss several weeks due to a Grade 2 left ankle sprain, sources tell ESPN. pic.twitter.com/azG0rfe2wb — Shams Charania (@ShamsCharania) December 21, 2025

Dosta je to veliki udarac za Clipperse jer su Zupčeve brojke odlične u ovoj sezoni. Odigrao je 28 utakmica te u prosjeku ima 15,6 poena, 11,2 skokova 2,5 asistencija i jednu blokadu po utakmici.

POGLEDAJTE VIDEO: FNC 26 oduševio, Vaso Bakočević i Miloš Janičić su glavne priče lude noći