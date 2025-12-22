FREEMAIL
BAŠ ŠTETA /

Hrvat briljira ove sezone, ali sada se ozlijedio u gradskom derbiju i izbivat će neko vrijeme

Hrvat briljira ove sezone, ali sada se ozlijedio u gradskom derbiju i izbivat će neko vrijeme
Foto: Imagn Images/ddp Usa/profimedia

Dosta je to veliki udarac za Clipperse jer su Zupčeve brojke odlične u ovoj sezoni

22.12.2025.
10:34
Sportski.net
Imagn Images/ddp Usa/profimedia
Hrvatski centar Ivica Zubac igra odličnu sezonu u LA Clippersima. Iako njegova momčad ne briljira ove sezone, Ivica je njihova glavna uzdanica i jedan od najboljih igrača.

U prošloj utakmici u gradskom derbiju svladali su Lakerse sa 103-88 prekinuvši tako niz od osam poraza, a hrvatski košarkaš je utakmicu završio u prvoj četvrtini zbog ozljede. Novinar ESPN-a piše kako je riječ o ozlijedi gležnja i hrvatski će centar izbivati s parketa nekoliko tjedana.

Sve o NBA lige čitajte na portalu Net.hr. 

 

 

Dosta je to veliki udarac za Clipperse jer su Zupčeve brojke odlične u ovoj sezoni. Odigrao je 28 utakmica te u prosjeku ima 15,6 poena, 11,2 skokova 2,5 asistencija i jednu blokadu po utakmici.

Ivica ZubacNbaLa Clippers
