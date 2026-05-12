IZVAN TERENA /

Luka Dončić objavio vijest koja će razočarati Sloveniju: Ima obveze važnije od reprezentacije

Luka Dončić objavio vijest koja će razočarati Sloveniju: Ima obveze važnije od reprezentacije
Foto: Ariana Ruiz/Zuma Press/Profimedia

Dončić je u borbi za skrbništvo za svoje dvije kćeri sa svojom bivšom partnericom

12.5.2026.
8:40
Sportski.net
Luka Dončić još od kraja prošle godine u središtu je pozornosti više zbog situacije izvan terena, nego zbog svojih košarkaških uspjeha koji su na pauzi jer se Dončić oporavlja od ozljede. 

Dončić je u borbi za skrbništvo za svoje dvije kćeri sa svojom bivšom partnericom Anamarijom Goltes. Eskalacija se dogodila u prosincu 2025., kada je Dončić u Sloveniji bio na rođenju mlađe kćeri Olivije. Prema medijskim izvještajima, sukob je izbio u rodilištu u Kranju zbog njegove želje da stariju kćer Gabrielu povede u SAD.

Goltes se usprotivila i pozvala policiju, koja nije utvrdila elemente kaznenog djela. Dončić od tog incidenta navodno nije vidio svoje kćeri, a uslijedila je pravna bitka: Goltes je u Kaliforniji zatražila alimentaciju, a on u Sloveniji pravo na kontakt s djecom.

Očinske obveze važnije od reprezentacije

Anamaria zahtijeva ogromnu alimentaciju, a poznato je da nema pravo na Dončićevo bogatstvo iako su preko deset godina zajedno. No, nikada se nisu vjenčali i zbog toga ona traži navodno milijunsku alimentaciju za njihovu djecu. Dončić s druge strane želi da djeca žive s njim u Americi i da ih može češće viđati, te je jasno da se njihova parnica neće tako lako riješiti.

Zbog te bitke i privatnih problema, Dončić ovoga ljeta neće nastupati za Sloveniju u kvalifikacijskim utakmicama za Svjetsko prvenstvo što je objavio na svojem Instagramu. 

Foto: Screenshot/Instagram/lukadoncic

"Volim svoje kćerke više od svega i one će mi uvijek biti na prvom mjestu. Nastavljam se boriti za zajedničko skrbništvo za njih dvije. Bio sam primoran donijeti tešku odluku između putovanja i igranja za  Sloveniju i druženja sa svojim kćerkama. Nažalost, bilo mi je ekstremno teško viđati ih zadnjih osam mjeseci. Uvijek sam davao sve od sebe igrajući za Sloveniju i razočaran sam što neću moći igrati za svoju reprezentaciju ovog ljeta. Ipak, trenutno su moje kćerke i moje očinske obveze prioritet", napisala je slovenska zvijezda.

