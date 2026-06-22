Hrvatska košarka u punom pogonu: Šarić se vratio, Hezonja i Zubac šalju jasnu poruku

Hrvatska košarkaška reprezentacija u Opatiji odrađuje završne pripreme uoči nastavka kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo u Kataru. Nakon završetka klupskih sezona, momčad je ponovno na okupu u punom sastavu, a pred njom su utakmice protiv Cipra i Izraela u završnici prvog kruga kvalifikacija. Priču donosi Maro Miljanić.

Hrvatska je trenutačno na vrhu skupine E i već je osigurala plasman u završnu fazu, no preostali susreti i dalje imaju velik rezultatski značaj jer se bodovi prenose u idući krug. Prije službenih dvoboja, reprezentaciju očekuje i prijateljska utakmica protiv Italije u srijedu.

Jedan od ključnih igrača Mario Hezonja ističe kako je atmosfera unutar momčadi iznimno dobra te vjeruje u potencijal ove generacije.

“Mislim da imamo fenomenalnu bazu igrača. U posljednjih nekoliko godina, otkad smo svi zajedno ovdje, izgradili smo nešto jako važno. Kemija u reprezentaciji nikad nije bila bolja i to je ono što nam najviše znači”, poručio je Hezonja.

Izbornik Tomislav Mijatović naglašava kako reprezentacija mora stalno težiti napretku, bez obzira na dosadašnje rezultate.

“Ja vam nikada neću reći da sam zadovoljan bilo kojim porazom. To ne postoji. Ali ako realno sagledamo cijelu sliku, mislim da smo do sada napravili vrlo korektan posao. Međutim, znamo da možemo i moramo još više bolje”, rekao je Mijatović.

Dodao je i kako prijateljski susret protiv Italije dolazi u pravom trenutku za uigravanje momčadi:

“Trening utakmice, kako ih ja osobno volim nazivati, odličan su pokazatelj trenutnog stanja momčadi. One predstavljaju dodatnu priliku za rad i za stvari koje ponekad ne možete dovoljno uvježbati tijekom redovitih kvalifikacijskih aktivnosti. Utakmica protiv Italije bit će sjajan test protiv vrlo kvalitetne reprezentacije. Namjerno smo odabrali takvog protivnika prije ovog prozora. Vjerujemo da će nam poslužiti za raspodjelu minutaže, isprobavanje određenih akcija i specijalnih situacija, kako u napadu tako i u obrani. Dolazi u pravom trenutku protiv ozbiljnog protivnika koji se također nalazi u kvalifikacijskom procesu. Veselimo se toj utakmici i vjerujem da će nam biti od velike koristi.”

Kapetan reprezentacije Dario Šarić osvrnuo se na povratak u Europu nakon deset godina NBA karijere te na izazove koji slijede.

“Mučio sam se zadnje 2 godine i nekako je ta odluka donesena možda i prije sezone da je to to, a pogotovo nakon svega što se izdešavalo nakon tog tradea i bilo mi je možda najprirodnije vratiti se u ekipu iz koje sam otišao u NBA”, rekao je Šarić.

Osvrnuo se i na stanje u kvalifikacijama te važnost nadolazećih utakmica:

“Bez obzira što utakmica s Italijom nije natjecateljskog karaktera, značit će nam da uđemo svi u ritam jer nismo davno bili na terenu u punom sastavu. Očekujem dobru utakmicu, očekujem da ćemo pobijediti u utakmici na Cipru i da ćemo protiv Izraela pokušati doći do pobjede bez obzira što su nezgodna momčad.”

“Odigrali smo dobru utakmicu u Zagrebu, u Njemačkoj u zadnjim minutama imali plus 10, mogli smo to bolje završiti, malo se uvukla nervoza u sve nas, možda prvenstveno malo u mene, ali na kraju okej, u dobroj smo situaciji. Zato ćemo probati sada dobiti ove dvije utakmice i ići u idući krug s najvećim mogućim brojem bodova. Ostat će mali žal, ali manje smo izgubili nego što smo pobijedili, tako da smo i dalje u prednosti.”

Ivica Zubac zadovoljan je dosadašnjim nastupima reprezentacije, ali naglašava da postoji prostor za napredak.

“Sve četiri utakmice koje smo igrali smo stvarno dobro izgledali, a čak i ono što smo izgubili smo odigrali i izgledali kao da možemo dobiti. Nisam nikada igrao pod trenerom Mijatovićem tako da će to biti jedno novo iskustvo zbog čega sam jako uzbuđen. Italija je pripremna utakmica da vidimo gdje smo i što smo. Neki igrači, uključujući mene, nisu već duže vremena bili u pogonu, neki par tjedana, neki par dana, neki mjesec, neki su tek završili. Naravno da želimo pobijediti svaku utakmicu koju možemo. Bit će to jedna dobra provjera da vidimo na čemu trebamo raditi, što trebamo popraviti”, rekao je Zubac.

Hezonja je dodatno istaknuo zajedništvo unutar momčadi i optimizam uoči nastavka ljeta.

“Svi su na okupu, nedostaje nam par igrača zbog individualnih obaveza, svi su spremni kroz treninge i prijateljske utakmice se maksimalno vratiti na ono što radimo zimi i nastaviti pobijeđivati. Mislim da imamo fenomenalnu bazu igrača. U posljednjih nekoliko godina, otkad smo svi zajedno ovdje, izgradili smo nešto jako važno. Kemija u reprezentaciji nikad nije bila bolja i to je ono što nam najviše znači. Što se tiče ove dvije utakmice koje su pred nama, to ćemo riješiti na terenu. Nadam se da ćemo osvojiti nove bodove i nastaviti graditi ono što smo dosad napravili”, kazao je Hezonja.

Hrvatska tako u završnicu prvog kvalifikacijskog kruga ulazi s jasnim ciljem – potvrditi dobar dosadašnji rad i napraviti još jedan korak prema plasmanu na Svjetsko prvenstvo u Kataru,