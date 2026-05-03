Celticsi izgubili majstoricu i ispustili veliku prednost, 76ersi idu na Knickse

Philadelphia 76ersi su eliminirali Boston Celticse u prvom krugu NBA doigravanja nakon što su pobijedili u sedmoj utakmici u gostima 109-100 i plasirali se u polufinale Istočne konferencije s rezultatom 4-3.

U polufinalu Istočne konferencije Sixersi će igrati protiv New York Knicksa.

Joel Embiid i Tyrese Maxey blistali su za Philadelphiju, sedmog nositelja u Istočnoj konferenciji. Prvi je završio s 34 poena i 12 skokova, dok je drugi postigao 10 od svojih 30 koševa u četvrtoj četvrtini, dodavši 11 skokova i sedam asistencija, pomažući svojoj momčadi da iz zaostatka od 3-1 dođe do prolaza.

Ovo je bio 23. susret NBA doigravanja između ove dvije momčadi, s Celticsima koji su pobijedili u posljednjih šest utakmica.

"Razgovarali smo nakon pete utakmice i rekli da ne možemo dopustiti da se ovo ponovi. U nekom trenutku moramo ovo zaustaviti. I uspjeli smo“, rekao je Maxey za NBC.

Iako je Boston bio bez zvijezde Jaysona Tatuma zbog bolova u koljenu, koji je propustio prvih 62 utakmice regularne sezone zbog puknuća Ahilove tetive, put do pobjede nije bio lak. Jaylen Brown s 34 poena i devet skokova te Derrick White s 26 koševa odradili su svoj dio posla, ali momčad je ponovno zakazala s jednim od svojih glavnih oružja.

Pogodili su samo 13 od 49 pokušaja trica i zaostajali su za protivnicima gotovo cijelu utakmicu, nakon što su Sixersi već u prvoj četvrtini poveli s 15 poena. Boston je poveo sredinom druge četvrtine, ali Philadelphia je ponovno pobjegla u trećoj i povela s 13 koševa razlike prije posljednjih deset minuta.

"Igrali smo žestoko. Dobro smo počeli, ali u drugoj četvrtini smo se malo previše opustili, baš kao i na početku prošle. Ali držali smo se zajedno i pobijedili“, rekao je Embiid, koji je prije manje od mjesec dana podvrgnut operaciji slijepog crijeva.

Brown, koji je dodao četiri asistencije i tri blokade, rekao je da unatoč porazu mogu biti ponosni na ono što su pokazali čak i u Tatumovoj odsutnosti.

"Odlična sezona koja očito nije završila onako kako smo željeli. Ali Philadelphia je bila sve bolja i bolja. Danas smo malo podbacili, ali možemo se oprostiti uzdignute glave“, rekao je Brown.

POGLEDAJTE VIDEO: Bulega novom pobjedom stigao do nevjerojatnog rekorda