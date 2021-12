Sve je spremno za veliku borilačku noć. Iza 20 sati očekuje nas dvije borbe koje plijene pažnju hrvatskih ljubitelja borilačkih sportova. Naravno, s Hrvatima u glavnim ulogama, a sve će te moći pratiti u tekstualnom prijenosu UŽIVO i na portalu Net.hr.

'Borba je opet došla u posljednji tren'

Prvi na borilište izlazi Alen Babić (31, 9-0), koji će u će boksati protiv još jednog anonimca, Francuza Davida Spilmonta (30, 11-7-1). U Manchesteru na boksačkoj priredbi Matchrooma, Savage će tražiti jubilarnu desetu pobjedu u karijeri na priredbi koju predvode Joseph Parker i Derek Chisora.

Babić je već ranije izjavio kako nije do kraja zadovoljan jačinom protivnika kojeg su mu organizatori jedva pronašli nekoliko dana uoči borbe pa ne sumnjamo u desetu pobjedu nokautom.

"Sve je došlo u posljednji tren, dobio sam dva tjedna prije borbe novog protivnika. Nitko se nije htio boriti samom, a i trebalo je naći suparnika u tako kratko vrijeme. Ovo je moja posljednja neozbiljna borba, na ‘short notice‘. Nakon toga idemo po titulu u bridgeru. Ja sam trećerangiran, Oscar Rivas je prvak, idem po njega i njegov pojas. Trebam jake momke, želim ih, što je bolji suparnik, to sam i ja bolji. To sam rekao i kad sam počeo priču. Jednostavno, drugačiji sam boksač", kazao je Alen Babić za Matchroom boxing u najavi meča.

Babića možete gledati na DAZN-u

Glavni dio priredbe kreće u 19 sati, meč Alena Babića možete pogledati na DAZN-u, a mjesečna pretplata iznosi 12,99 hrvatskih kuna.

Roberto Soldić (26, 19-3) borac rodom iz Viteza i Mamed Khalidov (41, 35-7) predvodit će "KSW 65" priredbu u Gliwicama, a u ulog u tom meču bit će pojas prvaka srednje kategorije. Khalidov je legenda KSW-a. Mamed je bio neporažen u MMA-u od ožujka 2010. godine pa sve do ožujka 2017. godine pritom upisavši 14 pobjeda i jedan remi. Prema KSW-u, ima najduži niz u organizaciji od 12 uzastopnih pobjeda.

Soldić je, pak, u nizu od 6 uzastopnih pobjeda i ima 13 pobjeda u posljednjih 14 mečeva. Mlađi je 15 godina od Khalidova i gladan pobjeda.

'Sve znam o Mamedu'

"Sve znam o Mamedu, dugo ga pratim. Ma jako dobar borac čečenskog podrijetla. Ima puno iskustva u KSW kavezu, puno borbi iza sebe... Ima i dobar skor, nokaut, submission, sve može kod njega, sve zna. Sve čovjek radi. Kompletan MMA borac. Mogu slobodno kazati, jedan od TOP 5 boraca u svijetu u toj srednjoj kategoriji do 84 kg. Mamed Khalidov se posljednji put borio prije godinu dana i pobijedio u njoj za 30 sekundi, mawashi geri udarcem. Baš je bilo, ono, iznenađujuće nešto u borbi. S njim nikad ne znaš, ne znaš što ti dolazi. Borac je od kojeg ne znaš što očekivati. Može sve stvarno. To mi je bila i motivacija uoči meča s njim. Želim i volim se boriti s najboljim. On je najbolji sad, vidjet ćemo hoće li tako biti i nakon meča", kazao nam je u razgovoru prije nekoliko dana Roberto Soldić.

Jučer nam se isto javio iz hotela iz Katowica...

'Spreman sam'

"Dobro sam i spreman sam. Skinuo sam potrebne kilograme. Sve je, tako, spremno s naše strane. Jedem malo, pijem vodu, ništa pretjerano. Masiram se malo, noge su me boljele. Sad je nekako sve došlo na naplatu, svi ti treninzi. No, dobro sam. Vidio sam Mamedova sad maloprije. Ja sam jeo i on je poslije vage došao i pozdravili smo se. Bio je sa svojim timom, ja sa svojim. Plan mi je spojiti dvije titule u dvije divizije, ako Bog da", rekao nam je Roberto Soldić.

Dan prije borbe, koja je najavljena kao najveća MMA borba u Europi, dvojac je stao na vagu. Soldiću je pokazala 83,8 kg, a Khalidovu 83,9. Srednja divizija, inače, je do 84. kg.

KSW 65 priredba započinje u subotu u 18 sati, a na rasporedu je ukupno 10 borbi. Soldićev meč kao glavna borba večeri ujedno je i posljednji na rasporedu, a možete ga gledati na KSW TV-u za devet eura, koliko stoji 'pay-per-view' za tu priredbu.