Ponajbolji hrvatski MMA borac Roberto Soldić (19-3-0) u subotu u poljskom Lodzu bori se za naslov prvaka u srednjoj kategoriji ugledne europske MMA organizacije KSW-a. Protivnik mu je legendarni, najveći borac u povijesti KSW-a, 41-godišnji Čečen s poljskom putovnicom Mamed Khalidov (35-7-2). Mamed je bio neporažen u MMA-u od ožujka 2010. godine pa sve do ožujka 2018. godine pritom upisavši 14 pobjeda i jedan remi. Dugo se o Khalidovu pričalo kao o najboljem borcu izvan UFC-a, no on je ostao vjeran KSW-u...

Soldić je, inače, aktualni prvak welter kategorije pa bi, eventualnom pobjedom, postao vladarom u dvije KSW-ove kategorije. Pobjedom bi Roberto ispisao povijest najjače europske organizacije slobodne borbe. Zna Robocop kako je to pobjeđivati velika imena u srednjoj, dobio je naime Michala Materlu.

'Povijest je već ispisana, ali ja želim pobjedu u meču'

"Ma povijest je već ispisana samom ovom borbom za ujedinjenje pojaseva. Ova borba je ravna UFC-u. I u UFC-u bi ovu borbu htjeli imati na repertoaru", kazat će Roberto Soldić s kojim smo razgovarali danas, nešto prije podneva. Dobili smo ga taman kad se vraćao sa aerodroma gdje je vodio svoju majku, koja mu je bila u posjeti u Düsseldorfu. Kaže nam da je sretan i spreman. Sutra iz Frankfurta, naime, kreće u Katowice...

"Ma ne mogu biti sretniji nego što jesam, stvarno... Zdrav, živ, eto, ma ekstra. Znači sretan, imam borbu u subotu. Ma, samo da u njoj sudjeluješ je dobro, ali idemo napraviti rezultat. Ja to želim i znam da mogu", rekao nam je Roberto Robocop Soldić u uvodu razgovora.

Žarko je htio borbu, ali ne samo on

NET.HR: Borbu s Khalidovim ste žarko htjeli?

ROBERTO SOLDIĆ: Jesam, ali svi smo ju htjeli. I navijači, moji ljudi u dvorani, oko mene, ma svi smo ju htjeli... Naravno da sam ju i ja htio. I KSW-u ju je htio, barem tako mislim.

NET.HR: Mamed Khalidov je veliki suparnik, ali vjerojatno sve znate o njemu...

ROBERTO SOLDIĆ: Sve znam, dugo ga pratim. Ma jako dobar borac čečenskog podrijetla. Ima puno iskustva u KSW kavezu, puno borbi iza sebe... Ima i dobar skor, nokaut, submission, sve može kod njega, sve zna. Sve čovjek radi. Kompletan MMA borac. Mogu slobodno kazati, jedan od TOP 5 boraca u svijetu u toj srednjoj kategoriji do 84 kg.

NET.HR: Ovo će vam biti druga borba u srednjoj kategoriji. Plan je, dakle, zavladati u dvije težinske kategorije i ispisati povijest?

ROBERTO SOLDIĆ: Plan je da uzmem pojas, da spojim dva pojasa u dvije težinske divizije u KSW-u da... Ali, volio bi ga uzeti na način da s tim sve nekako raste. Da raste uspjeh, cijena, ali prvo moram ostvariti taj uspjeh, znate. Neće biti lako, on je pravi prvak i vjerujem da će dati sve od sebe. Jako je motiviran. Tako da nema ni on ništa puno izgubiti, kao ni ja. Ja prelazim u srednju, jer se dobro osjećam kad ne skidam kilograme. Vidjet ćemo kako će se to odviti.

NET.HR: U posljednjoj borbi ste se borili tri runde protiv opasnog Čeha Patrika Kincla, slavili ste prekidom...

ROBERTO SOLDIĆ: U toj sam borbi obranio pojas u velteru. Nije to bila teška borba za mene, nisam imao nikakvih ozljeda. Tri runde sam se borio. Sredinom treće i pobijedio... Bio sam dobar i zdrav, te su me odmah uparili s Mamedom. Sad ne skidam kilograme, dobro se osjećam.

O skidanju kilograma

NET.HR: Ne volite skidanje kilograma. Razumljivo, zbog onog što se dogodilo...

ROBERTO SOLDIĆ: Sad je puno drugačije, naučio sam biti discipliniran. Prije posljednje borbe lakše sam skinuo kilograme. No, morao sam biti discipliniran u svemu, tu nema grešaka. Čudno se, doduše, sad malo osjećam s više kilograma jer sam dosta jak u nekim segmentima borbe. Osjećam se jako u njima.

NET.HR: Osjećate li se najbolje ikad?

ROBERTO SOLDIĆ: Ne mogu to kazati. Dosad sve ide po planu, zdravlje dobro, kilaža, treninzi su jako dobri. Napredovao sam u svim segmentima i nadam se da ću to pokazati u subotu. No, poslije ove borbe doći će nova borba.

NET.HR: U KSW-u ste zvijezda, vlasnik pojasa u velteru, izazivač za onaj u srednjoj, kažu u KSW-u da ste 'najopasniji čovjek u Europi', tako su vas barem prozvali. Ako ga uzmete i ovaj pojas prvaka, jeste li time ostvarili svoje snove u KSW-u i hoćete li možda 'preko bare', u UFC? Nije tajna da vas prate, sami ste nam tako rekli u jednom od prijašnjih naših razgovora...

ROBERTO SOLDIĆ: Sad mogu i smijem reći da, ako bi pobijedio u subotu, da je to jedan uspjeh blizu UFC-a, može se reći slobodno. Suparnik s kojim se borim je jako jako opasan. UFC mene želi, nije to tajna, htjeli bi oni ovu borbu u svojoj organizaciji. Ovaj meč je zanimljiv svima i drago mi je zbog toga.

NET.HR: Znači, ako smo dobro shvatili, ova borba bi vas približila UFC-u?

ROBERTO SOLDIĆ: Ne, ja imam ugovor s KSW-om aktualni, nego govorim kako je ova borba s Mamedom Khalidovim nešto što želi i UFC, što bi htio... Imam na stolu uvijek tri-četiri ponude uvijek od UFC-a. No, ne mogu još ništa jer sam vezan ugovorno s KSW-om. To me sad veže. Znači, imam ugovor s njima na ovu borbu, pa još jednu i istek će biti u kolovozu 2022. Znači, imam ugovor s njima još negdje osam mjeseci.

NET.HR: Što onda nakon toga?

ROBERTO SOLDIĆ: Ne znam što ću, iskreno. Sve zavisi o tome kako će ova borba završiti i tko će biti sljedeći suparnik, kako će pak i ta borba završiti... Koliko će biti financijski dobro u svemu tome? Ima tu pitanja, upitnika nad glavom.

NET.HR: UFC je dakle realan u budućnosti?

ROBERTO SOLDIĆ: Postoji mogućnost odlaska u UFC, naravno. No, postoji i mogućnost da odem negdje drugdje, ako me netko više plati. Negdje gdje mi ponude dobar ugovor, znate... Mene samo ugovor zanima. Normalno, UFC je san. Kad sam krenuo u ovaj sport, htio sam se boriti jednog dana u UFC-u. No, polako, doći će i to... Ne moram, nisam nikad nikog tražio pa niti sad neću tražiti da se dogodi. Sve je došlo samo od sebe, tako će doći i to. Tako je došla i borba s jednim takvim borilačkim imenom poput Mameda.

NET.HR: U kojoj bi ste se diviziji borili u UFC-u, ako ili kad prijeđete?

ROBERTO SOLDIĆ: Velter.

NET.HR: Je li vam borba s Mamedom najveća u karijeri?

ROBERTO SOLDIĆ: Jedna od najvećih sigurno. Bitna pobjeda mi je i protiv DuPlessisa, jer sam u njoj vratio pojas prvaka. Imao sam dobrih ratova, dobrih borbi. Ovaj meč još jedan je u nizu na mom putu. Idem prijeći taj put, preskočiti prepreku na mom putu. Dobar sam, spreman sam.

NET.HR: Hoće li vas veća trenutna kilaža usporavati u nekim stvarima tijekom meča, hoćete li biti i dalje brzi?

ROBERTO SOLDIĆ: Ma još sam brz, brz sam u ritmu. Sad imam 88 kg i trebam još skinuti nekih 4 kilograma, 4 do 5 maksimalno. Tako radim isto i u velteru, kad sam na 82 ili 83 kg, onda brzo skinem, pa onda i vratim. Na kraju krajeva, nebitna mi je više kilaža. Pazim da se ne pretrpavam hranom i to, discipliniran sam jako. U posljednjih 6 borbi sve sam pobijedio, ekstra mi je sve išlo. Sad isto sve dobro ide. Fokusiran sam, istreniran, spreman. Rezultat mora doći.

NET.HR: Pišete, kako ste nam rekli, povijest s ovim mečom...

ROBERTO SOLDIĆ: Pišem hvala Bogu. Ali, idem po pobjedu. Meni ljudi govore 'uspio si čim si dobio priliku u tom meču, za tu borbu'. Ja im odgovaram uvijek nisam dok ga je dobijem. Meni je samo pobjeda uspjeh. Mogu slobodno reći da se vidi moj težak rad, borilački potpis do kojeg sam došao u ovom sportu.

NET.HR: Očekujete li tučnjavu u kavezu, makljažu ili ipak više nadmudrivanje?

ROBERTO SOLDIĆ: Očekujem baš jednu dobru, pravu MMA borbu.

NET.HR: Volite li se više potući u kavezu ili nadmudrivati sa suparnikom?

ROBERTO SOLDIĆ: Kad se tučem, kad se tučete u kavezu, uvijek su vam šanse 50-50. Ako se otvoreno tučeš u kavezu, u meču, možeš primiti nokat, ali ga možeš i dati. Mamed se neće tući, to sigurno. On je mudar borac, imaju oni svoj plan koji su izradili. Vidjet ćemo sve kad dođemo, uđemo u kavez u subotu, kad se on zatvori. Možemo mi sad pričati, ali sve će se znati i vidjeti u kavezu, kad počne borba. No, tučnjava na ovoj razini ne ide, tu su male rukavice i jedan udarac može biti i dovoljan za legneš.

NET.HR: Kakav vam je bio kamp za borbu, s kim ste radili?

ROBERTO SOLDIĆ: Moji ljudi su bili oko mene, Gleison Tibau i August Magomedov, Gegard Mousasi mi je jako pomogao. Ima iskustva iz Strikeforca i Bellatora, kao i iz Dreama. On je u TOP 3 borca u UFC-u koji je ikad bio. Mogu reći da je u Europi među najboljima, ako ne i broj 1. Puno mi je pomogao stvarno. Dolazio je na sparinge, pomagao mi je, davao mi je savjete. Oplemenio me. Uglavnom, moji ljudi su uvijek oko mene. Trener Ivan Hyppolite, bivši trener od Cro Copa. Radi se o poznatom UFD Gymu u Düsseldorfu. Dobro sam prošao sve pripreme za borbu, imao sam posljednju borbu prije tri mjeseca protiv Kincela u kojoj sam obranio pojas. Samo sam nastavio trenirati kad su prihvatili meč. Tako da sam u ritmu i sreća moja da se nisam opustio. Mislim, nisam ja nikad preopušten, sve je tako opet rađeno bez pogreške. Svježe sam izašao iz borbe, a već ima drugu. To je dobro. Mamed Khalidov se posljednji put borio prije godinu dana i pobijedio u njoj za 30 sekundi, majgeri udarcem. Baš je bilo, ono, iznenađujuće nešto u borbi. S njim nikad ne znaš, ne znaš što ti dolazi. Borac je od kojeg ne znaš što očekivati. Može sve stvarno. To mi je bila i motivacija uoči meča s njim. Želim i volim se boriti s najboljim. On je najbolji sad, vidjet ćemo hoće li tako biti i nakon meča.

NET.HR: Koliko vam je pomoglo, koliko vas je oplemenio boravak u Miamiju i treninzima s Filipom Hrgovićem i njegovim trenerom, slavnim Pedrom Diazom u njihovom kampu?

ROBERTO SOLDIĆ: Ma to je Pedro Diaz, nije mu džaba ime doktor. Jako sam napredovao u boksačkom segmentu, popravio sam drastično detalje. Diazova škola boksa je stara kubanska škola boksa, cijenjena... Sad nakon toga, još više vjerujem u svoje ruke. Što mogu reći za Filipa? Mašina u ringu, nema sreće sa suparnicima, ali mislim da kad dođe neko veliko ime, da će ga Hrga dobiti. Stvarno se radi o sportašu koji je discipliniran, fokusiran. Pedro Diaz je bio meni jackpot. Boks ja volim, to je borilački sport koji stalno radim. No, ovo je ipak bio jedan level iznad. Dobro je da se putuje, da se gleda, uči, napreduje... To je investicija u sebe. Pedro Diaz ima boks u malom prstu. Dobra je energija, puno s tobom priča, radi s tobom... Držao mi je fokusere, pričao samnom, uvijek me uzimao na ruke raditi. Čak me jednom pitao kao zašto ti ne prijeđeš u boks? Kao, u MMA nema novaca. Odgovorio sam mu da ne, da je moj sport slobodna borba. Na to mi je kazao kako bi mogao velike stvari napraviti u boksu. Naporni su mu treninzi jako, ali nisam iznenađen. Imam i ja u Njemačkoj trenera za boks sličnog njemu, ali Pedro je ipak malo više potkovan boksački.