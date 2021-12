Hrvatski KSW-ov borac Roberto Soldić (19-3-0) borit će u subotu 18. prosinca se za naslov prvaka u srednjoj kategoriji. Protivnik mu je legendarni Mamed Khalidov (35-7-2). Soldić je, inače, aktualni prvak welter kategorije pa će, eventualnom pobjedom, postati vladar dvije KSW-ove kategorije.

Uoči ovog epskog obračuna KSW je objavio kompilaciju Soldićevih nokauta. Hrvatskom Robocopu, i 'najopanisjem čovjeku u Europi', kako ga je KSW prozvao nakon što je u rujnu slavio prekidom u trećoj rundi protiv opasnog Čeha Patrika Kincla, mogla bi ovo biti posljednja borba pod okriljem ove organizacije. Poznato je da su ga iz UFC-ja već zvali te ih je odbio, no pomete li dvije kategorije lako bi mogao potražiti novi izazov, a većeg od nastupa u UFC-ju nema. O toj mogućnosti pričao je i u intervjuu za Net.hr

"Šalju mom menadžeru pozive, Sean Shelby iz UFC-a je par puta nešto pisao, pratimo se na Instagramu. Sad je to sve teško, imam još ugovor na godinu dana ili tri borbe. Poslije toga možemo pričati. KSW jako dobro plaća mene i ostale, imam puno respekta prema njima, srčani su, a sve sam Poljake pobijedio. Osjećam se ovdje predobro, možda to i nije dobro, nemam tog pritiska kao prije. Na dan borbe ga ima. Ja volim kad negdje dođem, nepoznato, onda sam fokusiraniji.

Sad dođem ovdje i kao da sam došao u Hrvatsku ili Bosnu, kao da su to moji ljudi, kao da sam njihov čovjek. Realno, ja sam ovdje gost. Svakom je želja biti najbolji u UFC-u ali pitanje je i što želiš da ti ostane od naslijeđa, od svega? Ja ne želim tamo doći, prije kad sam ima 22-23 godine, to je bilo rano, ali sad znam neke stvari, sad mogu, sazrio sam, ima već godinu dana da sam sazrio baš da mogu. Sad sam spreman za najveće borbe. Ostao sam u KSW-u, to je bio dobar potez, treniram s UFC borcima, svakog se može pobijediti. Vidjet ćemo što moj tim i menadžer odrede, iako se na kraju samo se pitaš što imaš od toga svega, kakav ti je život. U Poljskoj imam karijeru".