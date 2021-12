Svaka borba za Roberta Soldića u karijeri je bitna. Svaka, valjda, za njega ima posebno značenje, jer se mukotrpno pripremao...

Roberto Soldić: 'Imao sam dobrih borbi, dobrih ratova do sad u karijeri'

"Bitna pobjeda mi je i protiv DuPlessisa, jer sam u njoj vratio pojas prvaka. Imao sam dobrih ratova, dobrih borbi", kazao nam je jučer Roberto Soldić u razgovoru, prije velike borbe s legendarnim borcem, 41-godišnjim Čečenom s poljskom putovnicom Mamedom Khalidovim, u subotu u Lodzu na KSW 65 eventu. Čitav razgovor sa Soldićem možete pročitati - OVDJE.

Soldić može uzeti i pojas u srednjoj diviziji KSW-a

No, iako nam je rekao kako je borba s Mamedom jedna od najvećih u njegovoj karijeri dosad, po imenu i ulogu koji je na stolu, koji Roberto može uzeti, definitivno mu je najveća...

Soldić, naime, ima priliku postati prvak i u srednjoj kategoriji KSW-a, te tako spojiti vladavinu u dvije težinske divizije. Za napomenuti kako, u slučaju poraza, ostaje mu pojas prvaka u velteru...

Mamed je po mnogima najveći borac ove najjače europske MMA organizacije, bio je neporažen od ožujka 2010. godine pa sve do ožujka 2017. godine pritom upisavši 14 pobjeda i jedan remi. Dugo se o Khalidovu pričalo kao o najboljem borcu izvan UFC-a, no on je ostao vjeran KSW-u i tu izgradio ime. Razmišljao je, doduše, o odlasku u UFC...

Khalidov je opak borac s velikim iskustvom

Khalidov nosi pojas prvaka od 2009. godine, kada je osvojio inauguralni poluteške kategorije (znači, ima iskustvo borbe u diviziji iznad srednje), a srednjom kategorijom vlada od 2015. godine. Pojas je nakratko izgubio pa ga brzo vratio u listopadu 2020. godine, kada je slavio spektakularnim nokautom protiv Scotta Askhama. Debitirao je još 2007. godine te je odradio 24 borbe za najjaču poljsku MMA promociju. Mamed je bio neporažen od ožujka 2010. godine pa sve do ožujka 2018. godine pritom upisavši 14 pobjeda i jedan remi. Ima odličan skor 19-3-0. Ukupno ima dva velika pobjednička niza u karijeri...

No, ono što bode u oči u njegovom borilačkom CV-u, da je do pobjede nad Askhamom imao niz od tri poraza. No, i niz od spomenutih 14 pobjeda, tako da neka nas ne zavarava...

"Dugo ga pratim. Ma jako dobar borac čečenskog podrijetla. Ima puno iskustva u KSW kavezu, puno borbi iza sebe... Ima i dobar skor, nokaut, submission, sve može kod njega, sve zna. Sve čovjek radi. Kompletan MMA borac. Mogu slobodno kazati, jedan od TOP 5 boraca u svijetu u toj srednjoj kategoriji do 84 kg. Mamed Khalidov se posljednji put borio prije godinu dana i pobijedio u njoj za 30 sekundi, mawashi geri udarcem. Baš je bilo, ono, iznenađujuće nešto u borbi. S njim nikad ne znaš, ne znaš što ti dolazi. Borac je od kojeg ne znaš što očekivati. Može sve stvarno", rekao nam je Roberto Soldić. I nakon što je prije tri mjeseca slavio protiv Čeha Patrika Kincela prekidom sredinom treće runde, izjavio je:

'Jako respektiram Mameda, veliki broj nas mladih boraca krenulo je u ovo zbog njega'

"Jako respektiram Mameda, veliki broj nas mladih boraca krenulo je u ovo zbog njega. Dao sam mu prijedlog da se borimo, mojoj obitelji i meni treba novac", poklonio se Roberto poput gospodina svom sljedećem suparniku...

Oboje se borili protiv Michala Marte i oboje ga završili u prvoj rundi, svatko u svoje vrijeme

Respekt, stoga, postoji, ne i strah niti da je Roberto Soldić pod dojmom. Itekako je Robocop iz Viteza s njemačkom dresom svjestan da mu je ovo prilika za nešto veliko. Razlika u godinama između njih dvoje je 15 godina, naravno iskustvo je na strani Khalidova. Oboje su se borili protiv Michala Marte i oboje su ga pobijedili. Soldić je došao do pobjede u prvoj borbi u srednjoj kategoriji u studenom 2020. na KSW-u 56 i to u 1. rundi, 4:40 je bilo službeno vrijeme.

Khalidov je, pak, svladao Martu također u prvoj rundi, samo na samom njezinom kraju u studenom 2015., 0:31 prije kraja na KSW 33. No, iza kulise i svega navedenog, dolazimo do nečeg zanimljivog.

Priča o Mamedu Khalidovu priča je, naime, o životnoj borbi...

Od Čečenije do Poljske

Mamed je prošao prilično težak u dug put od Čečenije, kako bi postao jedan od najpopularnijih sportaša u povijesti Poljske...

Khalidov je rođen u srpnju 1980. godine u Groznom. Grozni je glavni grad Čečenske Republike, 1997. (u dobi od 17 godina) Khalidov je napustio Grozni i nakon Prvog čečenskog rata preselio se u Poljsku...

Rat se vodio između 1994. i 1996. godine kada je Rusija pokušala vratiti kontrolu nad Čečenijom. Put od Groznog do Poljske je oko 2.593,7 km (oko 1.611 milja) kroz Ukrajinu.

“Došao sam u Poljsku studirati na sveučilištu jer nisam imao priliku studirati u svojoj domovini”, rekao je Khalidov za MMA Sucka 2018. godine...

“Borilačke vještine su veliki dio čečenskog kulturnog koda, DNA. Uvijek smo uključeni i spremni zaštititi našu zemlju, tako da mi je bavljenje s borilačkim sportovima bilo normalan slijed", istaknuo je Khalidov.

Morao se odvojiti od obitelji

Preseljenje i započinjanje novog života može biti iznimno stresan događaj za svakog, bez obzira na godine, s čim se bavi, što radi...

Ni za Khalidova nije bilo drugačije...

“Naravno da mi je bio težak korak odvojiti se od obitelji i odseliti na novo mjesto, bez poznavanja poljskog jezika i države općenito. Ali imao sam jako dobru grupu prijatelja koja me okruživala od prvog dana ovdje”, izjavio je Khalidov.

“A Arrachion Olsztyn je bio veliki dio mog života od početka. Sretan sam što imam ove ljude sa sobom!”

Arrachion MMA je, inače, vodeći borilački klub u Poljskoj...

Počeo s karateom

“Moja prva borilačka vještina bila je karate. Imali smo stvarno sjajnog Senseija u Groznom”, otkrio je Khalidov i nastavio:

“Bio nam je pravi uzor. Bio je to proces stare škole s velikim fokusom na tehniku.”

Oko 12 godina Khalidov je, tako, prvi put osjetio borilačke sportove, upoznavši Kyokushin. Umjetnost je oblik karatea s punim kontaktom koji je utemeljio Masutatsu Oyama 1960-ih. Khalidov ima crni pojas Kyokushina koji također prakticiraju drugi MMA velikani kao što su Georges St. Pierre, Bas Rutten i Mariusz Pudzianowski među mnogima.

Nakon preseljenja u Poljsku 1997., Khalidov se počeo baviti nekoliko drugih oblika borbe. U ovom trenutku razvio se u pravog mješovitog borilačkog umjetnika.

U prosincu 2004. Khalidov je prvi okusio pobjedu pobjedom jednoglasnom odlukom nad Pawelom Klimkiewiczom na regionalnom showu u Poljskoj. Khalidov je 2005. ostvario još dvije pobjede kako bi poboljšao svoj skor na 3-2 prije nego što je pretrpio svoj posljednji poraz tamo do 2010...

Ima dvije velike serije pobjeda u karijeri

"Impresivna petogodišnja serija sadržavala je 17 pobjeda nad nekim od najvećih imena tadašnje Europe", stoji u pisanju borilačkih medija.

"Moj veliki san je bio Pride", govorio je Khalidov...

“Razgovarali smo s UFC-om i razmišljao sam o preseljenju u SAD, ali sam odlučio ostati u KSW-u. Odrastali smo zajedno s ovom organizacijom i bez sumnje su za mene postali više od promotora i organizacije u kojoj se borim. Mislim da smo zajedno napravili sjajan posao.”

Pride je bio prva i najjača organizacija slobodne borbe u svijetu u to vrijeme, kad je slobodna borba eksplodirala. Pride organizacija je bila dom mnogih najboljih srednjih kategorija na svijetu kao što su Wanderlei Silva, “Shogun” Rua i Ricardo Arona. Najveća posjećenost ikad za MMA događaj dogodila se na PRIDE Shockwave Dynamite 28. kolovoza 2002., koji se održao na nacionalnom stadionu u Tokiju. Izvještava se da je gotovo 91.000 okupilo arenu za događaj koji je predvodio slavni Hrvat Mirko Cro Cop protiv Kazushija Sakurabe.

Khalidov pobijedio i Pokrajca

"Impresivna Khalidova serija od 17 borbi bez poraza, koja se protezala od 2005. do 2010. godine, vodila se na poljskoj regionalnoj sceni, hrvatskoj regionalnoj sceni slobodne borbe, Sengokuu, President’s Cupu Grozny, i budućem domu Khalidova, KSW", pišu borilački mediji.

Njegove pobjede izvan KSW-a sastojale su se od imena kao što su dugogodišnji UFC veteran Igor Pokrajac, Šveđanin Tor Troeng, te budući veteran KSW-a i M-1 Jacek Buczko.