Igor Pokrajac, proslavljeni bivši MMA borac, čovjek s najviše nastupa u UFC-u od svih Hrvata (ima 13 nastupa) gostovao je u podcastu Net.hr-a koji smo tematski podijelili u dva bloka.

U drugom su teme bile UFC 312 event, Jon Jones, kao i dominacija Islama Mahačeva koji je trenutno najbolji pound for pound borac u UFC-u, čvrstoći i upornosti dagestanskih boraca, kao i o dagestanskom hrvanju koje je dominantno u svijetu slobodne borbe.

Zašto je to tako, hoće li Islam Mahačev nadmašiti Khabiba Nurmagomedova, neporaženog MMA borca koji je u profi karijeri bio strašan suparnik za svakog?

"Ne bih htio uspoređivati Khabiba i Islama. Naravno da je Islam sad broj jedan, bio je to i Khabib. Mislim da je nepotrebno uspoređivati ta dva borca. Nisam nikad bio u Dagestanu, trenirao sam samo s jednim Dagestancem dosad. Oni odmalena to rade, oni imaju to u krvi, Dagestanci su borilački narod. Motorika im je savršena, rade grčko rimski i slobodni stil. Amerikanci rade grčko-rimski, imaju taj jedan fox stil koji najviše rade, ali znam uvijek da su iz bivših zemalja sovjetskih saveza, sve te zemlje imaju jako dobre hrvače, posebno Dagestan", kazao nam je Igor Pokrajac.

Isto tako, spominje se i jedno malo mjesto u dagestanskim planinama Sil'di. To je selo koje daje nevjerojatne borce, najjače na svijetu, koje prema popisu stanovništva iz 2010. broji samo 208 stanovnika i u kojem se kuje nevjerojatna snaga.

"Sigurno je to zbog nadmorske visine, genetika, ima sigurno više faktora, ali naravno i usmjernost tog odgoja djece prema hrvanju koja samo hrvaju. Islam Mahačev svojedobno je rekao ako želiš da ti sin bude dobar hrvač pošalji ga na tri godine u Dagestan i zaboravi na njega", izjavio je Igor Pokrajac.

O čemu smo sve razgovarali s Pokijem pogledajte u priloženom videu gore.

