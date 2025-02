Dan koji je šokirao boksački svijet, pao je najveći ikada: 'Od svih borbi ova je bila najbolnija'

Na današnji dan davne 1978. boksački je svijet bio u šoku. Najveći ikad u sportu, Muhamed Ali, izgubio je pojas u meču protiv mladog borca Leona Spinksa. Dogodilo se to prije 47 godina u Las Vegasu kad je Spinks u svojem osmom profesionalnome meču svladao Alija podijeljenom odlukom sudaca nakon 15 rundi.

Muhamed Ali je bio daleko od svoga vrhunca, ali je i dalje imao WBA, WBC i The Ring pojas. Očito je najveći ikada podcijenio olimpijskog prvak 1976., prema biografu Thomasu Hauseru, Ali se za meč pripremao tako da je sparirao manje od dvadesetka rundi. Očito je legendarni boksač mislio da je Spinks samo usputna stanica, no dogodilo se obrnuto.

U meču Spinks je išao agresivnije i željan pobjede. Upravo je to zajedno s dobrom kondicijom presudilo u kasnijim rundama i donijelo Leonu tijesnu, ali šokantnu pobjedu. Ipak mnogi vjeruju da je Ali lako mogao ovo dobiti da se nije zapustio. Muhamed je bio daleko od svojega vrhunca, no u borbi se mogli vidjeti zašto je najveći ikada. Ovaj poraz Alija bio je posebno bolan jer je time legendarni boksač prvi put izgubio pojas. Ali je u bogatoj karijeri pet puta izgubio bitku u ringu, no ostala četiri poraza bila su ili kad je Ali bio izazivač za pojas ili u borbi koja nije donosila pojas prvaka.

Sam Ali gorko se sjećao ove pobjede:

"Od svih borbi koje sam izgubio u boksu, poraz od Spinksa je najviše bolio. To je zato što sam bila sama kriva."

Nakon što je nenadano postao prvak teške kategorije Leon Spinks biranim je riječima govorio o Aliju:

'Ja sam najnoviji (prvak), no Ali je najveći"

Muhammed je to i dokazao već u rujnu iste godine kad je vratio Spinksu za poraz i treći puta uzeo pojas prvaka teške kategorije.

