Sve je spremno za MMA šou! Ponajbolji hrvatski borac u slobodnoj borbi Roberto Soldić (19-3-0) danas se u poljskim Gliwicama, pokraj Katowica, bori za naslov prvaka u srednjoj kategoriji ugledne europske MMA organizacije KSW-a, najjače organizacije slobodne borbe u Europi.

Protivnik mu je na KSW-u 65 legendarni, najveći borac u povijesti KSW-a, 41-godišnji Čečen s poljskom putovnicom Mamed Khalidov (35-7-2). Mamed je bio neporažen u MMA-u od ožujka 2010. godine pa sve do ožujka 2017. godine pritom upisavši 14 pobjeda i jedan remi. Dugo se o Khalidovu pričalo kao o najboljem borcu izvan UFC-a, no on je ostao vjeran KSW-u...

Prvak u velteru

Soldić je, inače, aktualni prvak velter kategorije sa 6 pobjeda u nizu (ima 13 pobjeda u 14 posljednjih mečeva) pa bi, eventualnom pobjedom, postao vladarom u dvije KSW-ove divizije. Pobjedom bi Roberto ispisao i povijest najjače europske organizacije slobodne borbe i sebe još više vinuo u MMA visine, a u slučaju poraza, ostao bi mu pojas u velteru. Naš intervju s njim prije nekoliko dana pročitajte - OVDJE.

Roberto je spreman, Barem nam tako kaže, nemamo razloga za ne vjerovati mu. Tako i zvuči. Skinuo je i preostalih 4-5 kilograma.

Dan prije borbe, koja je najavljena kao najveća MMA borba u Europi, dvojac je stao na vagu. Soldiću je pokazala 83,8 kg, a Khalidovu 83,9. Srednja divizija, inače, je do 84. kg.

Javio nam se u petak iza podne iz hotela u Katowicama.

Boljele ga malo noge, zbog treninga

"Dobro sam i spreman sam. Skinuo sam potrebne kilograme. Sve je, tako, spremno s naše strane. Jedem malo, pijem vodu, ništa pretjerano. Masiram se malo, noge su me boljele. Sad je nekako sve došlo na naplatu, svi ti treninzi. No, dobro sam", kazao nam je Roberto Soldić tijekom petka...

"Vidio sam Mamedova sad maloprije. Ja sam jeo i on je poslije vage došao i pozdravili smo se. Bio je sa svojim timom, ja sa svojim. Plan mi je spojiti dvije titule u dvije divizije, ako Bog da", zaključio je Roberto Soldić.