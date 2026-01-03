Milas za RTL Danas uoči borbe za boksačku Ligu prvaka: 'Velikani odlaze, na nama je red'

Novu boksačku godinu što se tiče Hrvata, otvorit će Petar Milas. Splitski teškaš opet je u fokus nakon pobjede nad Rydellom Bookerom, a 10. siječnja čeka ga meč za, kako kaže, ulazak u boksačku Ligu prvaka. Protivnik mu je nijemac Granit Shala, a u Oberhausenu pratit će ga i najveća promotorska imena.

Još koji dan u Splitu pa onda izlazak na veliku pozornicu. Pet godina od poraza protiv Tonyja Yoke, Petar Milas, strpljivo je gradio priču koja bi se napokon mogla isplatiti 10. siječnja. Bit će jedna od uvodnih borbi za glavni meč u kojem će Agit Kabayel braniti svoj privremeni pojas WBC-ova svjetskog prvaka.

"Ja sam tu da pokažem sebe u najboljem svjetlu, a za budućnost trenutno imamo neke indicije, naznake i dogovore s nekim od vrhunskih promotora tako da je na meni da se sada pokažem u najbolje svjetlu."

Pratit će ga Bob Arum iz Top Ranka i Frank Warren iz Queensberryja. Uz Eddija Hearn, dvojica su to najvećih promotora današnjice. Ali, prvo, u borbi za IBF-ov internacionalni pojas, mora pasti 29-godišnji Nijemac Granit Shala, koji je u 19 borbi upisao svega jedan poraz.

"Dobar borac, nema puno priče o njemu, kvalitetan. Došao je na taj neki nivo i ukrstit ćemo rukavice, vidjet ćemo tko je bolji. I 'ajmo reći to je neki ulazak u boksačku Ligu prvaka."

Liga prvaka sve zanimljivija

A ta Liga prvaka postaje sve zanimljivija. Nakon što je Oleksandar Usyk naveo kako će u ring ulaziti svega još nekoliko puta, a pitanje je hoće li i kada doći bo meča Tysona Furyja i Anthonyja Joshue nakon njegova umalo tragična nesreće u Nigeriji, pozornica se otvara za neka nova lica.

"Ovi velikani stariji, njima vrijeme brzo odbrojava, 'ajmo reći i Usyku. Fury je već na zalasku, ali eto s Furyjem ne znate kad će, što će, hoće li se opet vratiti tako da sigurno na nama mlađima je sada red."

S 30 godina, Milas još ulazi u tu kategoriju. Protiv Yoke fizički još nije bio spreman, sada je stasao i kilažom pa su očekivanja od 2026. itekako velika.

"Kako ide zasad sve po planu ja se nadam da će me zdravlje poslužiti. Tek bi trebale doći najbolje godine za teškaša. 'Ajmo reći da sam još mlad, vrijeme će sve pokazati."

Prva stanica Oberhausen i Shala. Pobjeda sljedeće subote mogla bi mu osigurati i novi ugovor, a ako te vode Frank Warren ili Bob Arum - borba za veliki pojas uvijek je nadomak ruke.

