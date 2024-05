Neporaženi Tomislav Sičaja (3-0-0 FNC skor, 25. godina) u nedjelju ima novi ispit u svojoj mladoj profesionalnoj MMA karijeri. Suparnik na FNC 16 priredbi, koju će prenositi UŽIVO RTL-ova popularna Voyo platforma, bit će mu Rumunj Ion Petrov.

"Evo taman pravim nekim ručak. Neku piletinu, batak. Ne smijem koristiti nikakve začine, sol, samo malo češnjaka u prahu. Čisto da mi zamiriši. Da ne bude bljutavo, bez okusa. To je najveći problem. Tako vam je to u tjednu borbe. Moram paziti da ne unosim sol, jer sol veže vodu za mišiće, a ja želim, imam za cilj izbaciti vodu iz sebe. Kad nemaš soli u sebi, onda voda sama izlazi iz tijela", kazao je za Net.hr Tomislav Sičaja kojem smo rekli kako je bolje da prije borbe jede piletinu nego ćevape...

"E vala nije. Kako kome. Meni su bolji ćevapi", sa smiješkom je kazao Tomo.

"Jedem stalno meso. Baš sam mesožder na najjače. Svinjetina, junetina, piletina, ma brate samo daj", dodao je Tomo.

Znači, nakon što pobjedi suparnika u nedjelju, onda će se počastiti janjetinom, ćevapima, kakvim dobrim roštiljom ili odojkom?

"To svakako. Bilo obzira što od navedenog, sve dolazi u obzir. Tim više, jer mi srednji brat Marko, stariji od mene godinu, ima prošnju taman idući vikend, pa su se počastiti s velikim pečenjem, u svakom slučaju".

Foto: Denis Kapetanović/PIXSELL

Čega ti se teško odreći?

"Peciva, brzih ugljikohidrata. Sad, evo, ne smijem jesti orošaste plodove, bademe, žitarica za doručak, a to daje energije. Najteže mi se toga odreći. Nije ni slatkiša ni tjestenina koliko toga. Zdravo jedem jer volim zdravo jesti", priča nam Tomo Sičaja koji nikad ne odustaje u kavezu:

"Petrov ide dosta agresivno do kraja, ne odustaje lako ni on, zato očekujem dobru borbu, najzanimljiviju dosad, najbolju, bez obzira na ishod. I u mečevima koje je Petrov izgubio, išao je do kraja, baš ne odustaje. To mi se sviđa. Sličan je u nekim stvarima meni, ali smatram da sam ja ipak bolji. Dečko je izdržljiv, teško ga je završiti, ali ako ga završim, prvi nakon osam suparnika koji to nisu uspjeli, dokazat ću svoju kvalitetu, dokazat ću prvom sam sebi neke stvari, a onda svim ostalima".

Ima li Tomislav Sičaja možda kakve hobije, primjerice pecanje?

"Ma kakvo pecanje", strgao se od smijeha Tomo. Nastavio je kad je došao k sebi i uhvatio daha...

"Nisam ja za te dosadne sportove."

Što sluša od muzike?

"Ja mislim da sam ja čovjek koji sluša najraznovrsniju glazbu. Od najtvrđeg repa do najvećih narodnjaka, krajiške muzike, naših narodnjaka. U pripremi mečeva najviše slušam domaći rep. To me motivira, fura. Od hrvatskog repa najviše slušam splitski rep. Kiša metaka kad je bila, Krešu Bengalku i dalje. Grše mi je isto TOP. Slušam i bosanski, stari rep - Frenky, Edo itd."

Sluša li Aleksandru Prijović? Vidimo da puni Arene po Hrvatskoj i obara rekorde, pa je možda i on u "trendu".

"Vidim da puni, vjerojatno i znam neku, ali nisam u 'trendu' i ne slušam ju sad da ju puštam kod kuće ili u autu i idem na njezine koncerte. Poslušam ju u autu, onako, usputno. Da ne mijenjam stanicu kad vozim. Slušam Brkove. Da, Brkove slušam, imam period kad ih razvaljujem kao treninge. Oni su mi super".

A Thompson?

"Kako neću slušati Marka Perkovića Thompsona. Nema Hercegovca koji ne zna sve Thompsonove pjesme", kao iz topa je ispalio popularni borac iz Rame, s prebivalištem, adresom u Zagrebu.

"Mi smo odrastali uz Thompsonove pjesme. Ali, da se razumijemo. Iako znam valjda 70% pjesama, nije to nešto što bi slušao ciljano, jer slušam druge stvari, koje sam naveo, rep prvenstveno. Otići ću na koncert bez problema. Pukne te taj neki adrenalin, domoljublje na kvadrat. Operete taj neki zanos. To obožavam. Isto tako, znam i krajiške. Ipak dolazim iz Bosne i Hercegovine, tamo svi sve znaju, baš cirkus", nasmijao se Tomo i za kraj objasnio u svom stilu:

"Sad slušajte. Ovako... neki vole cajke, neki ih ne vole. Neki vole Thompsona, neki ne. Te dvije vrste muzike kod nas u Hrvatskoj su u fokusu s političkog aspekta, jer se cajke vežu za Srbiju, a Thompson za Hrvatsku. I onda tko što sluša, on je taj. Moš' misliti... Radim kao redar i vjerujte mi, svašta viđam po klubovima. Svašta sam kao redar vidio. Nitko ne bi cajke slušao dok se ne napije. I onda kad se napije, onda slušaju. Ista je stvar s Thompsonom. Svi veliki domoljubi, a svi poskrivečki slušaju cajke. Ista je stvar i s ovima. Kad se prebiju od alkohola, slušaju Thompsona. Mogu pričati i lagati, ali takva je nekako to filozofija. Nema takvog Hrvata, domoljuba, koji, makar ne posluša cajke, nema takvog ljubitelja cajki, 'cajkaroša', koji ne odvrne Thompsona. Sve ostalo su priče za malu djecu", zaključio je borac iz American Top Teama u Zagrebu.