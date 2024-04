FNC 16 za 6 dana. U nedjelju 5. svibnja stiže u Medulin. Organizatori su javili kako je došlo do promjene u glavnoj borbi. Trebao se Tomislav "The Beast" Spahović (34, 8-7) vratiti u kavez Fight Nation Championshipa protiv Mateusa Messarosa Inacija (40, 14-12), ali Brazilac je odustao od nastupa. Brzom reakcijom matchmakera stigla je poljska zamjena, a riječ je o Macieju Gradeckom (2-1). Tomo Spahović granitni je MMA borac koji se pod okriljem FNC promocije želi vratiti na vrh regionalne MMA planine, tamo gdje mu je, realno i mjesto.

Jučer smo se čuli s Tomom Spahovićem...

"Messaros, borac koji se također borio kad i ja u Sarajevu, otpao je, a u zadnjih 10 do 15 dana je došlo do otkaza. Ono što se ne zna je da je nekoliko boraca isto prihvatilo borbu samnom, ali onda otkazalo. FNC je baš imao problema protiv pronalaska suparnika za mene za FNC 16 priredbu u Medulinu. Hvala Bogu, u posljednji tren su mi pronašli adekvatnu zamjenu. Maciej Gradecki ima 5 mečeva i 4 pobjede u njima. Skor u MMA mu je 2-1 i ima 2-0 u MMA - bare knuckleu", počinje svoju priču Tomislav Spahović.

"U ovom trenutku, Gradecki je adekvatna zamjena i sigurno bolji suparnik nego što je to Messaros. Vjerujem da je Poljak kvalitetniji. Plan je isti, idemo na pobjedu", dodaje Sarajlija.

Tomu Spahovića ova iznenadna promjena i nije previše poremetila.

Foto: Armin Durgut/PIXSELL Foto: Armin Durgut/PIXSELL

"Generalno, kroz svoju karijeru naviknuo sam na probleme sa suparnicima i s otkazivanjem. Meni su suparnici znali dva-tri dana prije meča odustati, znao sam uoči same borbe ostati bez suparnika. Najbitnije, kao i uvijek u takvim situacijama, da sam spreman za promjenu."

Spahović i Maciej Gradecki borit će se u catchweightu u glavnoj borbi večeri...

"Suparnik je teškaš i s obzirom da je uskočio na shorte notice, u posljednji tren, dogovoren je catchweight na 97. Pošto je meč, prvotni s Messarosom, trebao biti do 93 kg u poluteškoj kategoriji. I dalje ću se držati svojih divizija, ući ću u meč sa 93-94 kg. Ne smeta mi da mi suparnik uđe u borbu kao teškaš. Imao mi suparnik 97 ili 107 kg, meni je manje bitno."

The Beast osvrnuo se i na posljednji nastup u FNC-u protiv Mirana Fabjana u svom Sarajevu na FNC 14 eventu prije 4 i pol mjeseca. Izgubio je Tomo taj meč u 3. rundi tehničkim nokautom, ali pružio je, zajedno s Miranom, brutalnu borbu punu krvi.

"U tom meču nisam se pokazao u najboljem svjetlu i nisam bio na visini zadatka pred svojom rajom. Sigurno nisam protiv Mirana od sebe pokazao ni 10%. Ma nebitno. Taj meč je iza mene. Borba je za gledatelje bila dobra, za mene nije. Nisam bio zadovoljan. Izvukao sam jako veliku pouku iz te borbe. Nadam se da ću u Medulinu pokazati na čemu sam radio".

Na čemu je Tomo najviše radio?

"Na svojoj fizičkoj pripremi u smislu izdržljivosti, kardio treninga, stand upa. Čitav ovaj kamp sam proveo, ajmo reći 80% u striking treningu. Striking - endurance, to nam je u fokusu bilo čitav ovaj kamp. Udarački i kardio dio."

Bio je fokus i na skidanju kilograma...

"Ja sa 104 - 105 kg nisam na svom. Moja kilaža je 94 - 95 kg. Tad sam na svom i sad sam na onoj težini na kojoj sam bio prije 10 godina u svojim najboljim danima."

Tomo je nešto malo gledao Macieja Gradeckog.

"Pogledao sam njegovih nekoliko mečeva putem videa. Maciej Gradecki je grappler, poznaje jako dobro jiu-jitcu. Specijalist je za zahvate i parter. To mu je baza. Ali, on na sve to radi i stojku. Kompletan je i radi sve, bori se i u stojci i na parteru. Doduše, u stojci je malo neartikuliran. Baca, maše rukama, baca kickove. Smatram da me niti u jednom segmentu ne može ugroziti. Spreman sam za svaki oblik borbe sa njim i stil. Gledat ću držati kompletnu borbu na nogama. Braniti se od njegovih rušenja. Želim da publika gleda atraktivnu borbu na nogama. U petak, 3. svibnja sam u Medulinu. U subotu imam vaganje, a u nedjelju fight. Volio bih i želio bih da se vratim nokautom na pobjedničke staze. To je moja želja i to je ono što ću tražiti protiv Gradeckog - nokaut", zaključio je Tomo Spahović.