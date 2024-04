U nedjelju 5. svibnja nas u Medulina čeka 16. izdanje Fight Nation Championshipa.

Organizatori su javili kako je došlo do promjene u glavnoj borbi. Trebao se Tomislav 'The Beast' Spahović (34, 8-7) vratiti u kavez Fight Nation Championshipa protiv Brazilca Mateusa Messarosa Inacija (40, 14-12), ali Brazilac je odustao od nastupa. No, brzom reakcijom matchmakera stigla je poljska zamjena, a riječ je o Macieju Gradeckom (2-1), javlja FNC.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Borac je to koji dolazi u nizu od četiri pobjede, a nakon dvije pobjede u MMA-ju, ima i dvije pobjede u Wotoreu, odnosno MMA-ju bez rukavica, inačici vale tuda. Ima dva nokauta te dvije pobjede submissionom.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Prijenos ovog borilačkog spektakla možete 5. svibnja gledati na platformi Voyo.

Tekst se nastavlja ispod oglasa