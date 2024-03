Mario Žgela spreman je za jedan od najvećih mečeva u karijeri. U subotu u Areni Stožice, na FNC 15 priredbi, u glavnoj borbi večer ući će u najelitniji regionalni MMA kavez protiv domaćeg suparnika Mirana Fabjana. Voyo će prenositi spektakl od 19.00, za koji u Ljubljani vlada veliki interes.

Ulaznice su skoro pa rasprodane. Ima ih još, ali prema informacijama koje iz Slovenije dolaze, nema ih baš puno.

Spektakularni FNC 15 event iz Ljubljane 30. ožujka možete u izravnom prijenosu gledati na Voyo

Žgela, popularni Drvosječa iz Vinkovaca, pravi je Slavonac. Od glave do pete. Srčan, hrabar, ponizan i smiren. Dobro, smirenost i nije neka tipična karakteristika Slavonaca jer su Slavonci emotivci, ali poniznost i skromnost jesu. Kad smo kod ravne nam i napaćene Slavonije, Mario Žgela, kao i svaki Slavonac valjda, sudjeluje u svinjokoljama i voli jesti slavonske delicije. Kobasica, kulen, kulenova seka, slanina, šunka, budžola, pećenice, sušeni kare, peka, suho meso... samo reci, kad i gdje. I daj na stol...

Sad za vrijeme priprema udarao je po svemu, kao da sparira. Meso je neizostavni dio njegove prehrane. Sad je došao tjedan za skidanje kilograma. Borci ne vole skidanje kilograma jer je naporno i zahtjevno (onaj tko voli, ako takvog uopće i ima, vjerojatno je bolesnik i mazohist), niti malo nije zdravo, ali je ponekad neizostavno za borbu. Da se ispune osnovni uvjeti za participiranje u određenoj diviziji, kategoriji...

"Spreman sam za borbu i jedva čekam da krene. Skidam sad kile, sad mi je lakše skidati kilograme nego prije. Nije da volim, malo mi na živce ide non stop ispijanje vode na silu, natakanje vodom, to je najgore. Meč mi je najmanje naporan i najmanje mi stvara pritisak, tj ne stvara mi uopće", kazao nam je Mario Žgela kojeg ne zanimaju nikakve informacije o Miranu Fabjanu, tj kako se sprema, s čime se bavi...

"Niti što pratim niti me zanima, onako iskreno. On trenira, ja treniram i dat ćemo obojica najbolje od sebe. Bit će to dobar spektakl. Sigurno ćemo obojica dati sve od sebe", priča nam Žgela.

Trenažni proces, kao ni pripreme, bile su naporne i jake, a u jednom je probio plafon.

"Puno sam više trenirao nego inače. Više sam se tome posvetio. Više sam u treningu nego ranije. Vidjet ćemo što će mi to donijeti. Odbrojavam dane. Ne bojim se da bi od prevelike želje mogao izgoriti u meču. Kao da ga niti nema, takav mi je eto pritisak, tj nije. Tako se osjećam. Kao da niti nema meča. Najgore je sad ovo skidanje kilograma, a meč kao da niti nemam", objašnjava nam Mario Žgela koji o prehrani, na naš imput o kolinju, slavonskim suhim delicijama, govori:

"Ma kako ne volim, pa samo sam sad za vrijeme priprema to i jeo. Slanina, kobasice, kulen, seka... svakog dana sam jeo slaninu. Ma nema što. Nema snage bez slanine. Imam toga uvijek, sudjelujem u svinjokoljama. Moram. To nam je obiteljski. Svinje domaće i kad je svinjokolja koljemo i pravimo slanine, kobasice, kulenove seke i tako".

Dakle, Mario nam je otkrio tajnu jačine svojih udaraca. Rekli smo mu to...

"To je to, da. Nema snage bez domaćeg špeka, ma kakvi. Slažem se s time, sigurno se slažem. Jedino sam malo šećer izbacio i tako neke stvari, ali meso izbaciti, ma ni slučajno. Jedem ga na dan kilogram - dva sigurno. Ja baš puno količinski jedem, a bez mesa bi imao 60 kg."

I za kraj, poslao je poruku Miranu Fabjanu.

"Vidimo se u Ljubljani. Znat će on što to znači".

Jedva čekamo da uđu u kavez. Samo ćemo to reći.