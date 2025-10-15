Mirko vidio majku na grobu. Plakao je: 'Iz nekog razloga nikad to prije nismo vidjeli'

Kako je Net.hr jutros doznao i objavio, Mirko "Cro Cop" Filipović vraća se u ring nakon šest godine pauze i borbe protiv Roya Nelsona. U povratničkom boksačkom egzibicijskom meču Cro Cop bi se trebao boriti protiv Fedora Emelianenka, ruskog borca kojeg mnogi smatraju jednim od najvećih boraca kojeg je MMA ikad vidio, ako ne i najvećeg ikad u mješovitim borilačkim sportovima.

Video kompilacija koja dira ravno u srce

U trenutku velikog medijskog hypea oko Mirka Cro Cop Filipovića, iz naftalina je izvučena video kompilacija koju su Japanci složili kao uvod u Mirkovu borbu protiv Fedora Emelianenka u PRIDE-u 2005. godine. Takvo što emotivno, brutalno i nabrijavajuće rijetko je kad u svijetu slobodne borbe viđeno. Priča je sljedeća. Vežite se, polijećemo...

Bas Rutten: 'Kadrovi rata, Mirkove mladosti, majke na grobu njegova oca'

"Iz nekog razloga te isječke nikad nismo vidjeli u SAD-u. Dobro se sjećam toga. Za svakog borca Japanci su složili video. Prije nego je Mirko krenuo prema ringu na Fedora, na velikom ekranu u dvorani vrtio se video. Kadrovi rata, Mirkove mladosti, majke na grobu njegova oca. Sjećam se kad je kamera zumirala na Mirka, oči su mu bile pune suza. Kad bih morao birati, taj trenutak kad sam vidio video i Mirkovo lice izabrao bih kao najdojmljiviji iz slavnih dana PRIDE-a", prisjetio se nedavno u emisiji MMA Hour dugogodišnji najavljivač borbi u PRIDE-u, legendarni Bas Rutten.

Te 2005. godine svijet je znao da slijedi jedan od najvećih okršaja u povijesti MMA-a. U ring su izlazila dvojica gladijatora — hrvatski policijski specijalac i nokaut-mašina Mirko “Cro Cop” Filipović protiv Fedora Emelianenka, najboljeg MMA borca na svijetu, tada aktualnog teškaškog prvaka u PRIDEU. Japanci su publici priredili nešto što nitko nikada nije zaboravio. Najemotivniji uvod u borbu koji je MMA ikada vidio.

Filmska minijatura koja dira u srce

Na velikom ekranu počinju crkvena zvona i crno-bijeli kadrovi. Kamera prikazuje Mirkovu majku na grobu njegova oca Žarka Filipovića, čovjeka koji mu je bio uzor i oslonac.

U nekoliko minuta, japanski autori ispričali su životnu priču borca: djetinjstvo u Domovinskom ratu, gubitak oca, prve utege koje mu je otac napravio, i mladost posvećenu treninzima.

Sljedeći kadrovi prikazuju razaranje Hrvatske, četnike koji gaze zastavu, obiteljske fotografije i Mirkovu sobu — sve ono što je oblikovalo borca koji se u ring nije penjao samo zbog pobjede, nego zbog ponosa, sjećanja i domovine.

'Dugo to čekamo'

U videu se pojavljuje Mirkova majka, s riječima koje odzvanjaju i danas:

“Mi to dugo čekamo. To je njegova vječna želja.”

A zatim Mirko, tihim i slomljenim glasom, izgovara rečenicu koja je postala legendarna:

“Svom ocu ću posvetit. Dao bih sve što imam da je živ i da bude kraj mene kad ću se boriti s Fjodorom. To predstavlja sve moje treninge, svu moju krv i cijelu mladost. To je za mene život.”

Publika je zanijemila. Mirku su oči bile pune suza, a čak je i Fedor, poznat po kamenom licu, izgledao zabrinuto dok je pratio video.

Dva svijeta, jedan ring

U drugom dijelu videa, izmjenjivali su se najbrutalniji Cro Copovi nokauti i kadrovi Fedora koji ih promatra. Kamera je uhvatila trenutak kad ruski borac u svlačionici gleda Mirka kako nokautira njegova brata Aleksandra i ljutito izgovara:

“Stop! Suka!”

Bio je to trenutak koji je pokazao da je čak i tada nepobjedivi Emelianenko znao da dolazi netko tko ga može srušiti.

"Bit će to rat" - kazao je Mirko o meču s Emelianenkom.

Video završava ubrzanim rezovima, uz snažnu glazbu i tamu koja najavljuje izlazak u ring. Publika u dvorani se digla sa svojih mjesta, atmosfera je bila na rubu eksplozije.

Japanci su tada znali stvoriti priču, emociju i poštovanje prema borcima. Nije to bio spektakl zbog showa, nego hommage ratniku.

Dva gladijatora, jedan respekt

Borba koja je uslijedila ušla je u povijest kao jedna od najvećih svih vremena. Fjodor je pobijedio na bodove, ali Mirko je osvojio srca publike i pokazao da i u porazu postoji veličina.

Godinama kasnije, Mirko je karijeru završio pobjedom, dok su Fjodorove rukavice od 2023. zauvijek na zidu. No, priča o njihovoj borbi i dalje živi, a japanski video iz 2005. ostaje podsjetnik da je MMA nekad bio više od borilačkog sporta — bio je priča o ljudima, boli i ponosu.

Scene iz videa su traumatične, dramatične, diraju ravno u srce. Prate govor Mirkove majke uz popratne scene Domovinskog rata i groba Mirkova oca Žarka.

"Svom ocu ću posvetit. Dao bih sve što imam da je živ i da bude kraj mene kad ću se boriti s Fjodorom. To predstavlja sve moje treninge, svu moju krv i cijelu mladost posvećenu treninzima. Jednom riječju, to je za mene život", priča Mirko u emotivnom videu koji su složili Japanci.

Tu su i isječci iz mladosti Mirka, većinu koje je proveo u Vinkovcima. Mirkov otac je poginuo 1994 u obrani domovine. Mirko je imao 19 godina.

"Dao bih sve što imam da je on živ i da bude pored mene, ali to je nemoguće. To predstavlja sve moje treninge, svu moju krv i cijelu moju mladost posvećenu treninzima. To je za mene život", rekao je Mirko Filipović o svome ocu i borbi za titulu u toj najavi. Sada 20 godina poslije Mirko Filipović ima priliku za revanš.

Veliki borci

Vijest da bi se Mirko Filipović mogao vratiti u ring u javnost je izbila utorak navečer nakon Fedorovog intervjua za jedan ruski medij.

"Pričalo se o našem revanšu i nedavno me jedna organizacija kontaktirala da održimo naš meč u Japanu“, rekao je Emelianenko u tom intervjuu.

"Željeli su održati naš meč sada, 20 godina kasnije, prema boksačkim pravilima", naveo je Fedor Posljednji Imperator Emelianenko, što je prenio Calfkicker.

Do ovog meča Mirko Filipović se borio 52 puta uz 38 pobjeda, 11 poraza i dvoje neodlučenih borbi uz jednu prekinutu protiv druge velike zvijezde Alistaira Overeema. Fedora Emelianenko s druge strane 48 puta. Pobjedu je odnio u 40 navrata, sedam je puta bio poražen te je jedan meč prekinut nakon sudara glavama Antonia Rodriga Nogueire. Sada će ova dva senatora odraditi još jednu borbu. Dugo iščekivani revanš za 2005.

POGLEDAJTE VIDEO: Velika istina stara 17 godina o borbi stoljeća Mirka Filipovića: 'Upozoravao sam i njega i Zvonimira da se to ne radi'