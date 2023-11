Najbolji hrvatski bare knuckle boksač, svjetski prvak Marko Martinjak, gostovao je u studiju Net.hr i otkrio nam svima veliku vijest.

BKFC 54 pratite ekskluzivno u petak 17. studenoga od 20 sati na Voyo

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Voyo u petak ekskluzivno donosi iz Sofije prijenos BKFC 54 priredbe, koju ćete moći gledati u izravnom prijenosu od 20.00 uz komentatora Borisa Jovičića i sukomentatora Marka Martinjaka.

Uoči spektakla u Sofiji Marko Martinjak došao je u naš studio kako bi nam otkrio da kreće u osvajanje američke bare knuckle scene. Sljedeće godine, točnije 18. siječnja, Martinjak će zakoračiti u američki trokutasti ring i po treći put obračunat se s Jeromeom Hatcheom. Bit će to povijesna trilogija u bare knuckleu.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Foto: Privatna arhiva Marka Martinjaka Foto: Privatna arhiva Marka Martinjaka Pojas za trilogije. Ima osam dijamanta.

U prvom meču ranije ove godine Hatche je s(p)retno nokautirao Matinjaka, nakon što ga je bare knuckle Emperor iz Armus Gyma, kojeg trenira Ivica Ivić, slao u nokdaun.

Nakon toga, u uzvratnom meču u Londonu, Martinjak je uzvratio Hatcheu i pokazao da je poraz u prvom meču bio slučajan. No, Hatche ne misli tako. Zato nam slijedi konačni obračun - sudar titana u Miamiju. Odlučio je Marko doći u Hatcheovo dvorište, po njega doma kako bi mu začepio usta, ali ne samo to, nego kako bi ispisao povijest bare knuckle i u Americi.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Mislim da sam prerastao i Englesku i Europu, spreman sam za Ameriku. Realno, u Europi općenito više nemam što dokazati kao šesterostruki svjetski prvak. Vrijeme je da krenemo u pohod na svjetske arene, a ne samo na one u Europi."

"Što se tiče Hatchea, posljednji put sam ga poštedio, ali ovog puta mu nema popusta. Kad smo imali prvi meč u Dubaiju, rekao sam kako je to bila čisto moja pogreška. Svojom pogreškom izgubio sam onim nokautom, da bi on nakon našeg meča u Londonu počeo pričati da je kriv sudac, vremenska razlika, sve mu je krivo... Baš, krivo je more. Hatche je iz Teksasa, Teksas i Florida su sat vremena vremenske razlike, isto kao Zagreb i London. Čisto da se opet ne bi žalio".

Marko nije tu stao. Zorno nam je, slikovito, opisao što će mu napraviti...

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Ja dolazim na njegov teritorij, pred njegove navijače, zadnji put sam mu uzeo oko, ovog ću mu puta uzeti oba oka. Možda i ovog puta glavu ponesem sa sobom. Poslat ću ju poštom na klupsku adresu."

Što nam je Marko Martinjak još rekao i o čemu smo s njim razgovarali, pogledajte u priloženom videu gore.