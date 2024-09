Pijetraj, Mavrović, Veočić i Božić otkrivaju je li ovakvo što realno: 'Teško, ne bi izdržao ni dvije minute'

Jučer smo napravili tekst o divu svih divova, umjetnoj inteligenciji boksača s nevjerojatnim gabaritima. Nije poznato kakve gabarite ovaj gorostas ima, ali može se prema videu pretpostaviti, zaključiti, uočiti, da izlaze iz okvira normalnog čovjeka i boksača. E sad, tekst je izazvao veliki interes čitatelja Net.hr-a, ali i nekih borilačkih poznavatelja, pa smo odlučili obraditi temu. Za pomoć smo se obratili poznatim boksačkim imenima, stručnjacima plemenite vještine.

Boks je realan

Znamo kako boks nije hipotetska stvar, nego prilično realna, ali ovako stoje stvari. U tekstu smo naveli kako takav jedan boksač ne bi izdržao u ringu protiv jednog Mike Tysona u prime timeu, između ostalog i jer ima prevelike mišiće koji troše previše kisika, pa bi se vrlo brzo potrošio, a Iron Mike bi ga, vjerojatno, ulazima i udarcima u tijelo, poslao na tlo.

Svojom naširoko poznatom legendarnom kombinacijom - udarac u tijelo - aperkat u glavu, Tyson bi ovog diva srušio na tlo poput kule od karata. David bi pobijedio Golijata, u pravom smislu te riječi. Ne samo Tyson, mišljenja smo da bi ga bilo koji profesionalni ili ozbiljniji amaterski boksač pobijedio. Okrenuli smo broj Leonarda Pijetraja, cijenjenog borilačkog stručnjaka, kako bi nam objasnio tematiku gabarita i mišića u boksu.

Leonard Pijetraj: 'Mišići u boksu moraju biti funkcionalni'

"Nije istina da ne volim mišiće, ali mišići u boksu moraju biti funkcionalni. Ovako, prema ovom videu i gabaritima, nisu poznati točni gabariti ovog gorostasa, ali teško da bi netko takav izdržao s pravim boksačima u ringu. Jer, vi kao pravi boksač, sportom kojim se bavite, teško da možete imati takve mišiće", objašnjava nam Leonard Pijetraj i dodaje:

"Nisu to mišići koji su specifični za boks, a čim specifični mišići koji nisu za boks, teško da možete izdržati takav napor. Takav netko s Tysonom ne bi mogao izdržati, odnosno jako teško, jer netko takav takve mišiće nije dobio u boksu. Kao što sam rekao, takvi mišići nisu specifični za boks".

Mavrović: 'Mislim da ti miśići ne mogu izvoditi boksačke udarce, a ponavljajuće još manje'

Javio nam se i Željko Mavrović, proslavljeni bivši boksač i poručio:

"Mislim da ti miśići ne mogu izvoditi boksačke udarce a ponavljajuće još manje."

Pero Veočić, otac i trener Gabrijela Veočića, najboljeg hrvatskog amaterskog boksača, isto govori kao i njegove kolege...

Pero Veočić: 'Takav netko ne bi izdržao ni dvije minute, moj Gabi bi ga dobio'

"Ma, taj ne bi mogao ni dvije minute izdržati u ringu s nikim, a kamoli ne s Mikeom Tysonom. Sad kad pričamo o tome, sjetimo se samo superteškaša u amaterskom boksu, nitko od njih nije napravio neku karijeru, nisu uspjeli. Nikolaj Valujev je, recimo, groman boksač bio, ogromnih gabarita, pa nije pokorio boksački svijet. Moj Gabi bi pobijedio ovu vašu umjetnu inteligenciju, jednog boksača takvih nenormalnih za boks gabarita. Kružio bi oko njega, umarao ga udarcima i ulazima u tijelo. Ma, ne bi ni morao raditi previše, samo se kretati, kružiti i ovaj bi se za dvije minute ispuhao. Takav nekakav nema šanse s pravim, ozbiljnim boksačem. To nisu specifični mišići, kao što su Leo i Željko rekli. Takvi mišići previše troše energiju boksaču. Pogledajte vi samo ovog gorostasa, njegovi mišići nisu kvalitetni, troše energiju zato što su stvarno ogromni. Uzima i troši energiju, snagu, kisik. Dobro ste napisali, puno kisika troše takvi mišići, puno previše", objašnjava Pero Veočić.

Stjepan Božić: 'To nije realno'

Stjepan Božić, bivši profesionalni boksač, osvojač naslova svjetskog prvaka u supersrednjoj kategoriji po WBF-ovoj verziji i osvajač interkontinentalnog prvaka u supersrednjoj kategoriji po WBA-ovoj verziji, također je dao svoje stručno mišljenje na temu prevelikih gabarita i mišića u boksu.

"Vidio sam to i to je fake, umjetna inteligencija, ali evo, da i ja prokomentiram. Dakle, to nije realno. Bio sam svojedobno u dvorani godinu i pol dana s Nikolajem Valujevim, tip ima 216 - 217 cm. Oko 160 kg. Jedan Aleksandar Povetkin je pored njega izgledao kao malo dijete. Ogroman, ogroman čovjek, ali bez obzira na sve, on je na svoju tu veličinu bio izuzetno koordiniran i pokretljiv, govorim o Valujevu. Ruska stara škola. Brži i lakši boksači, ali nitko od njega nije bio teži, takvi boksači su mu znali raditi probleme s brzinom zbog udaraca i zbog kretanja. ali ako pogodi nekog, zahvati ga, taj bi bio u velikom problemu", kazao je Stjepan Božić.

